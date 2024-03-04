Выбери свой подарок ко Дню рождения О!

День рождения празднует О!, а подарки получаете вы!

3 марта Мобильный оператор О! отмечает свой 15-й День рождения и в честь этого события дарит абонентам подарки на выбор!

Есть цифровые подарки, которые дарят впечатления, а также вполне осязаемые аксессуары – что именно, выбираете вы. Для получения своего подарка зайдите в обновлённое приложение "Мой О!" и выберите, какой понравится!

Спасибо, что выбираете О!.

Праздничная акция действует с 3 до 24 марта 2024 года, срок действия подарка – 30 дней с момента подключения бонуса. Выбрать можно только один подарок, после его подключения поменять его будет невозможно.

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