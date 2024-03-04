О! отмечает 15 лет и дарит абонентам подарки!

3 марта 2009 года Мобильный оператор О! подключил первых абонентов в Бишкеке, а сегодня О! отмечает свой день рождения в статусе лидера мобильного рынка Кыргызстана.

Удивительно, как хорошо абоненты помнят первые прозрачные сим-карты, которые сегодня вызывают чувство ностальгии. Многие в соцсетях делятся историями о том, как дарили друг другу симки, оформленные логотипом в форме сердца. Как влюблённые общались днями и ночами напролёт, ведь только в сети О! было бесплатное общение. Миллионы людей сегодня скажут: "С Днём рождения, любимая ОШКА!".

Сеть О! началась с идеи о том, чтобы дать возможность максимальному числу кыргызстанцев доступную и качественную мобильную связь по всей стране. И нам это удалось!

Мобильный оператор номер 1!

С момента запуска сеть выросла в 50 раз по количеству базовых станций. Впервые Мобильный оператор О! обеспечил общенациональный охват сетью 4G LTE в 2019 году. Тогда благодаря колоссальной работе технической команды и инвестициям компании "НУР Телеком" в качественное оборудование, Кыргызстан занял лидирующую позицию среди стран СНГ по этому показателю. С тех пор сеть О! – номер один по охвату населения страны.

О! не только сохраняет, но и увеличивает темпы строительства базовых станций. За 2023 год построены и введены в эксплуатацию более 230 новых объектов связи, более 1000 модернизированы, за счёт чего ёмкость сети только по сравнению с прошлым годом была увеличена ещё на 30%. Сегодня в сети оператора по всей стране рабатает более 2350 сайтов, на которых установлено более 6450 базовых станций технологий 4G/3G/2G.

Ускоренное строительство инновационной сети 4G позволило создать на её базе богатую экосистему сервисов и тарифов, которая максимально охватыватывает потребности клиентов. Всё это помогло О! стать лидирующим мобильным оператором по количеству абонентов и доходов в Кыргызстане. Сегодня О! выбирают более 3,4 миллиона абонентов, а доля по телеком-доходам составляет более 50% по мобильному рынку КР.

Кто хорошо работает, тот хорошо ест… платит налоги

Формула проста – чем больше абонентов пользуется сетью О!, тем больше компания отчисляет налогов в бюджет страны. Поэтому каждый абонент О! может гордиться тем, что просто разговаривая по телефону, он вносит свой вклад в развитие родного Кыргызстана.

О! (ООО "НУР Телеком") несколько лет подряд входит в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков страны и обеспечивает самый значительный вклад в пополнение доходной части бюджета среди всех операторов, строго соблюдая налоговое законодательство. За все 15 лет компания показывает постоянный рост налоговых и прочих выплат в бюджет страны. Резкий скачок вверх произошёл за последние 6 лет именно благодаря развитию в техническом плане. Всё больше и больше абонентов выбирают качество и инновации. В 2023 году О! пополнил государственную казну на рекордную сумму – более 3,752 миллиарда сомов.

О! объединяет

О! объединяет порядка 97 подразделений в семи регионах страны и обеспечивает стабильную занятость порядка 2000 тысяч человек. Доброй традицией коллектива стало проведение ежегодной акции "Посади дерево", за годы проведения которой сотрудники высадили уже целый лес из сотни деревьев и кустарников. Сотни благих дел сделаны в рамках благотворительных проектов по помощи ветеранам ВОВ, детским домам, малоимущим семьям, госучреждениям и медикам во время пандемии и многое-многое другое.

Смартфон вместо всего

15 лет назад мы обожали SMS-ки и ценили каждую секунду разговора по мобильному. Сегодня болтаем по сотовому бесплатно часами. Сегодня выйдя из дома, достаточно захватить с собой только смартфон, без кошелька и документов. Смартфон сейчас – не просто средство связи, но и средство идентификации личности, кошелек, скидочная карточка, посадочный талон и даже устройство для управления кондиционером или сигнализацией.

Установив всего одно приложение "Мой О!", можно спокойно ходить по магазинам, оплачивая сотни товаров и услуг с помощью кошелька "О!Деньги", переводить и получать деньги на банковскую карточку, взять быстрый займ, оплатить депозит в банке, купить или продать что-то в "О!Маркете", получать О!Бонусы и оплачивать ими товары, услуги или связь О!.

Делаем сложное простым

О! делает сложные инновации простыми в использовании и доступными каждому. Используя современные технологии, мы даём людям то, что делает их жизнь проще и дарит удовольствие от общения.

Современные сервисы и наши любимые приложения требуют все больших скоростей мобильного интернета, и главной задачей ведущего мобильного оператора в Кыргызстане является обеспечение высококачественной мобильной связью во всех уголках страны.

Полный вперёд!

Куда дальше? Только вперёд! Мы верим, что 15 лет – это старт. Уверенный старт для нас, а впереди – всё самое быстрое, технологичное и современное для нашей любимой страны, которой нужна качественная связь и интернет.

Сегодня компания полностью готова для внедрения новой технологии 5G, чтобы максимально соответствовать ожиданиям наших абонентов, полностью удовлетворять их потребности в качественной связи и инновационных сервисах и в дальнейшем.

Подарки абонентам

В честь красивой даты мобильный оператор О! уже удвоил объем интернета на самых популярных тарифах "Переходи на О!". Вдобавок в благодарность за доверие и лояльность О! дарит всем абонентам подарки на выбор! Для получения своего подарка зайдите в обновлённое приложение "Мой О!" и выберите свой!

Подробная информация на сайте o.kg

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБ КР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017 г.