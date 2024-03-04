В Караколе был задержан водитель, скрывшегося после наезда на пешехода

Сотрудниками ГУОБДД в Караколе был установлен и задержан водитель, скрывшегося после наезда на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера, 3 марта 2024 года, в Караколе на пересечении улиц Карасаева и Шапак Баатыра неизвестный водитель на неустановленной автомашине сбил переходящего дорогу пешехода Э. К., 2008 г. р., после чего скрылся в неизвестном направлении

"Для поиска неизвестного водителя, сбежавшего после наезда на пешехода, в Иссык-Кульской области было объявлено специальная операция план "перехват". В каждом городе и районе были созданы патрули, проведены оперативно-розыскные мероприятия. Позже сотрудниками ОБДД Каракола был выявлен и задержан водитель Г. И. Н., 2004 г. р., на автомашине марки "ВАЗ 231099". После задержания автомашину поставили на специализированную штрафную стоянку, а водителя передали в Следственную службу для проведения расследования.

ГУОБДД просит водителей быть осторожными дороге и соблюдать ПДД".