В Бишкеке построят два новых энергообъекта и газовые котельные – Минэнерго

Заместитель министра энергетики Талайбек Байгазиев на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал, какие энергопроекты планируется реализовать в Бишкеке.

"Как вы знаете, основным источником теплоснабжения в столице является ТЭЦ. Мы сейчас выходим на контрактные отношения по реализации крупных проектов, таких как реконструкция котельной "Бишкек Сельмаш" и строительство там ТЭЦ мощностью 100 мегаватт по электроэнергии и 200-300 мегаватт по тепловой мощности. Также по строительству на месте ТЭЦ-2 новых мощностей на 100 мегаватт по электрической мощности и 100 гигакалорий в час тепловой мощности", - заявил он.

Байгазиев отметил, что там, где строятся ипотечные многоквартирные дома, планируется строительство газовых котельных мощностью порядка 40 гигакалорий.

"Также в домах, где для обогрева полностью используется электричество, планируется строительство локальных тепловых котельных", - добавил он.