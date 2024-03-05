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Турецкие бизнесмены намерены судиться с США из-за санкций против России

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Турецкие бизнесмены собираются подать иски против американских чиновников, которые угрожали им санкциями за торговлю с Россией, пишет турецкая газета Aydınlık. Издание не уточняет, какие именно бизнесмены могут подать иск и сколько их.

В конце февраля Aydınlık написала, что сотрудники Министерства торговли США, работающие в генконсульстве страны в Стамбуле, пришли в несколько турецких компаний и финансовых организаций и, угрожая санкциями, требовали, чтобы они прекратили торговлю с Россией.

Издание отмечает, что турецкие бизнесмены также готовятся подать иск против банков, которые передают всю информацию США и блокируют денежные переводы.

Газета добавила, что американский минторг убрал всю информацию о дипломатах в генконсульстве в Стамбуле, которые угрожали санкциями турецким компаниям.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/435670
Теги:
суд, США, Турция, санкции
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