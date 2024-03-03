Кыргызский флаг, который обошел весь земной шар

С 2016 года ни один летчик не повторил сложный маршрут кыргызского кругосветчика Союзбека Салиева.

В этом году исполняется 8 лет, как кыргызстанский пилот Союзбек Салиев приземлился в международном аэропорту "Манас" с флагом Кыргызстана после кругосветного путешествия на одномоторном самолете Mooney Ovation вместе со своим другом из Литвы Йонасом Жукнусом.

За 62 дня они преодолели более 45 тысяч километров, преодолев Атлантический и Тихий океаны, а также Африканский, Южноамериканский и Евразийский континенты. При этом, более половины пройденного расстояния составляли океаны!

Кыргызстанский экипаж с национальным флагом пересек Тихий океан по самому длинному маршруту – от Чили до Филиппин, с остановками на островах Пасхи, Тайити, Помпей и Паго-Паго. Только полет от острова Пасхи до Тайити занял 15 часов!

Легкомоторный самолет смог пролететь над горами Анды (самая высокая точка 6961 м), попал под тайфун близ острова Гуам, песчаную бурю над Сахарой, подвергся аресту в Нигерии, но в итоге благополучно вернулся на родину.

Отметим, что после полета нашего соотечественника ни один летчик из стран Центральной Азии не совершил кругосветное путешествие на одномоторном самолете. А в мире еще никто не повторил маршрут Союзбека Салиева - Великий круг (Great circle).

В каждом аэропорту, где приземлялся Союзбек Салиев – таможенные службы проставляли печть о прибытии и на флаг Кыргызской Республики, который он нес с собой.