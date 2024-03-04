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ГКНБ договорился с лабораториями о снижении цен на анализы до 30%

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ГКНБ КР в рамках проводимой работы по урегулированию ценовой политики на оказываемые услуги медицинских лабораторных в русле её доступности простому населению, проведены совещания с участием крупных частных медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По итогам встреч достигнуты договорённости по снижению цен на все позиции лабораторных исследований (анализов) до 30% у нижеследующих крупных компаний: "Интелмед" ("Лаборатория Бонецкого"), "Аквалаб", "Евролаб", "Гемотест", "Экспресс-Плюс", "Медикана", "Клиника Лазмед", "Хуман", "Интер-Лаб" ("Инвитро"), "Интермедикал" и "Фарватер".

Аналогично поставщики реагентов ОсОО "Юни-Хелп", "Лаб-Сервис", "Кокомерен", "Юрфа", "Эль-Фарм", "Медикс-Элес", "Медцентр.кж" "Би-Хелс-Фарм", "Эрай-Фарм", "Фарватер", "Мээр-Чоп", "Мирамед и Ко", "БиЛайв", "Медитэк", "Меди-Прогресс" и "Дайра-Фарм", снизили цены на поставляемые реагенты до 15%.

Кроме этого, руководство ОсОО "Юрфа", снизила свои услуги прохождения "обследование томографии" на 20%. Аналогичные мероприятия по снижению цен на услуги прохождения "обследования томографии" будут проведены с остальными частными медицинскими учреждениями.

Наряду с этим, принимая во внимание широкий спектр лабораторных исследований, а также наибольшее количество приемных пунктов по республике, достигнута договоренность с компанией ОсОО "Интелмед" - "Лаборатория Бонецкого" по оказанию льготных услуг до 50% пациентам, поступающим по направлениям врачей из государственных медицинских учреждений.

ГКНБ КР продолжает мероприятия направленные на регулирование цен предоставляемой услуги лабораторий и медицинских учреждений, а также ужесточения контроля деятельности работников государственных медицинских учреждений оказывающих содействие в использовании услуг частных медицинских организаций".


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URL: https://www.vb.kg/435674
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, медицина
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