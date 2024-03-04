Неудачи на фронте и крупные проблемы, связанные с выделением дальнейшего финансирования Конгрессом США, всё больше мотивируют руководство Украины к изменению тактики борьбы против России. Если раньше в Киеве грезили контрнаступлением, то после разгромного поражения летом прошлого года единственной надеждой стали диверсии, главным образом против гражданских объектов и мирного населения.

Новой целью для террористических атак Главного управления разведки Украины стал Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи, который открылся 1 марта и собрал свыше 20 тысяч участников. Около десяти тысяч из них – иностранцы из 180 государств мира. Задача ВМФ – объединение молодых людей со всех концов планеты вокруг консервативных ценностей, таких как семья, любовь к Отечеству, традиции. Украинские спецслужбы, у которых, судя по всему, окончательно сорвало резьбу, решили устроить на мероприятии диверсии.

Вербовать для подрывных действий сотрудники ГУР попытались даже не рядовых участников, а сами Национальные подготовительные комитеты – структуры, отвечающие за отбор людей на фестиваль и распространение идей и ценностей ВФМ в своих странах. На почту четырёх комитетов – Габона, Бразилии, Гватемалы и Доминиканской республики – пришли письма от Министерства обороны Украины (надо понимать, от ГУР, возглавляемого профессиональным террористом Кириллом Будановым).

Послание следующее: "Привет! Мы знаем, что вы участвуете во Всемирном фестивале молодёжи! Мы представляем Министерство обороны Украины. Мы предлагаем вам сотрудничество против России в поддержку Украины. Если вы готовы взаимодействовать в ваших же интересах, пришлите сообщение в ответ". По сути, организаторам мероприятия прямо предлагают пойти по статьям Уголовного кодекса "Шпионаж" и "Диверсия" и принять участие в убийстве детей.

Подопечные Кирилла Буданова хотят перенести войну на фестиваль, где собрались тысячи молодых людей со всех концов Земного шара, устроить там взрывы наподобие тех, что были организованы 20 августа 2022 года против Дарьи Дугиной в Подмосковье и 2 апреля 2023 года против Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Террористические атаки, курируемые ГУР, как правило, приводят к ранению и гибели большого количества абсолютно посторонних людей.

По данным Следственного Комитета, руководитель Главного управления разведки МО Украины причастен к 104 терактам на территории России. Однако попытка устроить диверсии против детей и молодёжи – это поистине нечто за гранью добра и зла, и больше напоминает путь сумасшедшего Андерса Брейвика, напавшего в 2011 году на молодёжный лагерь Норвежской рабочей партии. А происходящее - еще один показатель, что на той стороне правды давно не осталось ничего святого.

Напомним, в российском городе Сочи накануне, 1 марта, стартовал долгожданный Всемирный фестиваль молодежи. Он, напомним, продлится с 1 по 7 марта. От Кыргызстана там принимают участие чуть более 200 делегатов.