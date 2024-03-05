В Бишкеке обсудили проблемы вернувшихся женщин-мигрантов

В Бишкеке прошел Форум по поддержке женщин и членов их семей из Чуйской области, затронутых миграцией.

Мероприятие задумано и спроектировано как площадка для открытого и результативного диалога, на которой встретятся женщины-мигрантки с теми, от кого зависит решение многих проблем, с которыми они сталкиваются на родине по возвращении домой.

Цель форума - изменение негативных убеждений, ценностей, установок, поведения, норм и практик на уровне сообщества в отношении женщин, затронутых миграцией. Сделать "видимыми" их проблемы, а также обсудить какие механизмы и инструменты есть у государства и общественных организаций для того, чтобы их решить и почему они не всегда эффективны.

В форуме приняли участие женщины и члены их семей, затронутые миграцией, проживающие в Чуйской области, депутаты, представители государственных органов, общественных организаций, СМИ.

Участники форума обсудили:

что важно улучшить в реализации государственной миграционной политики, чтобы максимально поддержать женщин и членов их семей; что мешает женщинам, вернувшимся домой, получать прямой доступ к государственным услугам по трудоустройству; как и с кем нужно выстраивать коммуникации, чтобы в Чуйской области женщины, затронутые миграцией, вернувшиеся на родину, могли зарабатывать для обеспечения достойной жизни своей семьи.

Участники форума увидели спектакль, который будет способствовать участию женщин, затронутых миграцией, в социально-экономической жизнедеятельности сообществ и реализации собственных гражданских прав внутри Кыргызстана и странах назначения. В то же время, по задумке авторов, он позволит изменить существующие негативные убеждения и установки о женщинах в миграции, которые способствуют их социальной уязвимости и изменению отношения к ним и членам их семей.

Директор ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгул Турдубекова отметила, что очень важно, чтобы в Кыргызстане создавались как можно больше служб по поддержке матерей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, служб по поддержке женщин-мигранток, и создавались рабочие места для них.

Результатом форума стали предложения и рекомендации, выработанные на примерах реальных кейсов женщин-мигранток, которые столкнулись с проблемами у себя на родине, и которые позволят женщинам и их семьям максимально безболезненно реинтегрироваться дома, преодолевая трудные жизненные ситуации и приобретая новые профессиональные и социальные компетенции.

Форум проходит в рамках проекта "Изменение поведения по отношению к уязвимым женщинам в контексте миграции (на уровне сообщества) и усиление национальных мер реагирования на уязвимость мигрантов", финансируемого Международной организацией по миграции при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии и реализуемого ОФ "Лига защитников прав ребенка" в партнерстве с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, Полномочным представителем Президента в Чуйской области.