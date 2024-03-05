Антон и Гораций: Дуэт впечатляющих технологий на ВФМ в Сочи

Собака-робот Гораций привлекла внимание участников Всемирного фестиваля молодежи в Сочи своей уникальной внешностью и потрясающими возможностями. Сюда он приехал вместе с опытным IT-специалистом из Нижегородской области Антоном Конаныхиным.

Создатель уникального робота Антон рассказал нашему изданию vb.kg о том, какие команды может выполнять его четвероногий железный друг.

"Гораций способен выполнять любые запрограммированные команды, от поиска и сбора информации до выполнения различных задач", - рассказал программист.