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Антон и Гораций: Дуэт впечатляющих технологий на ВФМ в Сочи

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- Назгуль Абдыразакова
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Собака-робот Гораций привлекла внимание участников Всемирного фестиваля молодежи в Сочи своей уникальной внешностью и потрясающими возможностями. Сюда он приехал вместе с опытным IT-специалистом из Нижегородской области Антоном Конаныхиным.

Создатель уникального робота Антон рассказал нашему изданию vb.kg о том, какие команды может выполнять его четвероногий железный друг.

"Гораций способен выполнять любые запрограммированные команды, от поиска и сбора информации до выполнения различных задач", - рассказал программист.


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URL: https://www.vb.kg/435682
Теги:
молодежь, Россия, информационные технологии
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