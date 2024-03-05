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О работе Ассоциации неонатологов Кыргызстана рассказала ее глава

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- ВБ
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Повышение качества медицинской помощи новорожденным в мире с каждым годом достигает новых уровней. Оборудование и медицинские препараты совершенствуются, внедряются новые клинические протоколы и руководства по неонатальному уходу. Мы решили узнать, как обстоят дела в области неонатологии в нашей стране, и обратились за комментарием к главе Ассоциации неонатологов Кыргызстана, кандидату медицинских наук, заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Национального центра охраны материнства и детства Абдувалиевой Сагын Ташиевне.

Расскажите, пожалуйста, о деятельности Ассоциации неонатологов Кыргызстана. Какие цели и задачи стоят перед ней?

В нашей стране ежегодно происходит около 150-160 тысяч родов, однако, к сожалению, мы сталкиваемся с высоким уровнем детской смертности среди новорожденных и детей до года. У нас остро ощущается нехватка квалифицированных специалистов в области неонатологии. На сегодняшний день всего в стране зарегистрировано лишь 250 врачей-неонатологов, что значительно мало для населения, превышающего 7 миллионов человек.

Всего в стране функционируют лишь два крупных перинатальных центра - в Бишкеке и Оше, а также Национальный центр охраны материнства и детства (клинический родильный дом). Но и там не хватает специалистов и медицинского персонала. В связи с этим, мы решили создать Ассоциацию неонатологов для поддержки и развития неонатологии.

Кыргызская Ассоциация неонатологов была образована в 2016 году. Основная цель ассоциации - повышение профессионального уровня врачей и медицинских сестер в оказании качественной медицинской помощи новорожденным. Наши задачи включают в себя адвокацию медицинских сотрудников, международное сотрудничество, регулярную подготовку и обновление клинических протоколов и руководств, основанных на доказанных практиках, а также организацию образовательных и научных мероприятий, таких как конгрессы и форумы, для обмена опытом и вовлечения специалистов в современную неонатальную практику.

Можете остановиться на достижениях Ассоциации для улучшения заботы о новорожденных в стране?

Наша ассоциация проделала огромную работу в области улучшения заботы о новорожденных. Мы разработали и успешно внедрили более 20 клинических протоколов и руководств по неонатальному уходу, и продолжаем работать над созданием новых. Также мы провели 5 форумов с участием ведущих международных экспертов.

Сотрудничаем мы и с международными организациями, такими как, например, благотворительный фонд "Эл-Ди-Эс Черитиз", Американо-австрийский фонд и Открытое медицинское сообщество Кыргызстана. Данное сотрудничество играет ключевую роль в нашем развитии. К примеру, мы организовали сателлитный симпозиум "Здоровье матери и ребенка" с приглашением ведущих профессоров из университетов Колумбии, Флориды и Вены.

Кроме того, мы провели летние и осенние школы для молодых специалистов по актуальным проблемам "COVID-19" и перинатальной медицине. Также нами был разработан профессиональный стандарт для врачей-неонатологов, чтобы обеспечить высокий уровень медицинской помощи новорожденным.

Какова роль международного сотрудничества в развитии неонатологии в Кыргызстане?

Международное сотрудничество играет огромную роль в развитии неонатологии в нашей стране. Донорские организации ООН и международные фонды активно поддерживают медицинский персонал родильных и детских стационаров, образовательные учреждения и сообщества в охране здоровья матери и ребенка.

Благодаря этому сотрудничеству мы получаем не только финансовую помощь, но и доступ к передовым методам лечения и обучения, что значительно улучшает качество медицинской помощи для новорожденных в нашей стране.

"Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с благотворительным фондом "Эл-Ди-Эс Черитиз""?

"У нас с "Эл-Ди-Эс Черитиз" долгая и продуктивная история сотрудничества. С 2009 года фонд активно поддерживает наши усилия в области первичной реанимационной помощи новорожденным, ухода за ними и неотложной помощи матерям во время родов.

За время нашего партнерства мы вместе проанализировали статистику по неонатологии в Кыргызстане и сумели значительно снизить количество новорожденных, скончавшихся в первые сутки жизни из-за неадекватной реанимации. Это говорит о наших совместных, плодотворных усилиях с фондом "Эл-Ди-Эс Черитиз"".

Помогли ли вам предложенные инновации или передовые методики в рамках реализованных проектов с благотворительным фондом "Эл-Ди-Эс Черитиз" в области неонатологии в Кыргызстане?

Предложенные нами инновации и передовые методики, реализованные совместно с благотворительным фондом "Эл-Ди-Эс Черитиз", дали значительный толчок развитию родильных стационаров в нашей стране. Они помогли повысить квалификацию и навыки нашего медицинского персонала через образовательные программы, мониторинг и поддерживающую экспертизу. От лица Ассоциации неонатологов Кыргызстана мы выражаем огромную благодарность и признательность за эту неоценимую поддержку.

Какие проекты были реализованы и какие совместные достижения с благотворительным фондом "Эл-Ди-Эс Черитиз" вы можете отметить?

В 2019 году Ассоциация неонатологов Кыргызстана с фондом "Эл-Ди-Эс Черитиз" совместно начали два важных проекта. Первый фокусировался на мониторинге и поддержке первичной реанимации новорожденных в Чуйской области и городе Бишкеке в 2018-2020 годах. Затем мы расширили этот проект в 2021-2023 годах на самые отдаленные и труднодоступные районы нашей страны - 14 районов Джалал-Абадской области и 5 районов Нарынской области.

Во время пандемии "COVID-19" мы также получили большую и очень актуальную гуманитарную помощь. Это средства индивидуальной защиты на сумму 25 000 долларов США для семи родильных домов по всей стране. Кроме того, благодаря сотрудничеству с "Эл-Ди-Эс Черитиз", неонатальному блоку Национального центра охраны материнства и детства были предоставлены 4 инкубатора, 4 монитора и 15 пульсоксиметров на общую сумму 25 000 долларов США. Это значительно улучшило качество медицинской помощи, оказываемой новорожденным и недоношенным детям.

На сегодняшний день с "Эл-Ди-Эс Черитиз" мы также работаем над новым проектом. С 2024 года совместно реализуется проект "Повышение потенциала медицинских образовательных учреждений для медицинских сестер и акушерок в первичной реанимации и уходе за новорожденным ребенком". В этот проект уже вовлечены медицинские колледжи Кыргызстана, где проходит начальная подготовка медицинского персонала.

Уже начата работа в городе Ош, а первый большой семинар прошел в Бишкеке со всеми сотрудниками и студентами медицинских колледжей. В перспективе с фондом планируется продолжить успешное сотрудничество по поддержке респираторно-новорожденных детей с использованием аппаратов Bubble SPAP.

Пользуясь случаем, от имени Ассоциации неонатологов и себя лично выражаю глубокую благодарность руководству благотворительного фонда "Эл-Ди-Эс Черитиз" за непрерывную поддержку и помощь, оказываемые медицинским учреждениям и Ассоциации неонатологов Кыргызской Республики.

Вклад фонда имеет огромное значение для улучшения здравоохранения и благополучия новорожденных детей в нашей стране.


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URL: https://www.vb.kg/435687
Теги:
родильный дом, Кыргызстан, медицина
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