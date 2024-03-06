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Франция первой в мире закрепила в Конституции право женщин на аборт

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Парламент Франции большинством голосов утвердил решение закрепить право на аборт в Конституции республики, передает BFMTV.

За эту инициативу, которая была предложена президентом Эмманюэлем Макроном и его партией, проголосовали 780 парламентариев, против выступили 72, сообщил председатель Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве.

Телеканал отмечает, что его слова были встречены аплодисментами.

Поправку добавили к 34-й статье Конституции, где перечислены сферы, которые регулирует законодательство.

Макрон в своем аккаунте в X (бывший Twitter) назвал решение парламента "гордостью Франции" и предложил "отпраздновать появление новой свободы, гарантированной Конституцией". Он также упомянул о грядущем Международном женском дне, который отмечается 8 марта.

Так, Франция стала первой страной, которая включила в Конституцию добровольное прерывание беременности.

Партия "Возрождение" (ранее - "Вперед, Республика"), основанная Макроном, впервые предложила закрепить право женщин на добровольное прерывание беременности в 2022 году.

Источник: ASIA-Plus


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URL: https://www.vb.kg/435691
Теги:
Конституция, Франция, аборт
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