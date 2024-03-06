В США отставной подполковник обвинен в выдаче секретов через сайт знакомств

Отставному подполковнику и сотруднику штаб-квартиры ядерных сил США предъявлено обвинение в том, что он выдавал секретную информацию некой "женщине из Украины", с которой переписывался через сайт знакомств, сообщает Би-би-си.

В пресс-релизе министерства юстиции США говорится, что 63-летний Дэвид Франклин Слейтер после отставки служил в качестве гражданского лица, но с допуском к секретной информации, в штаб-квартире Стратегического командования (Стратком, USSTRATCOM) США на авиабазе Оффат. Страткому подчиняются ядерные силы Соединенных Штатов.

Слейтер был арестован в субботу, а во вторник предстанет перед судом.

В понедельник прокуратура опубликовала обвинительные документы по делу Слейтера, из которых следует, что примерно с февраля по апрель 2022 года он через сайт знакомств передавал некой персоне, которая назвалась женщиной из Украины, секретную информацию из сводок Страткома относительно нападения России на Украину.

Формулировки пресс-релиза министерства юстиции подразумевают, что Слейтер понимал, что делает и с кем имеет дело.

"Слейтер посещал брифинги USSTRATCOM на тему войны России против Украины, которые были обозначены как "совершенно секретные" […]. Слейтер затем передавал секретную информацию […] через платформу для месседжей иностранного сайта знакомств его сообщнику, который представлялся женщиной, живущей в Украине", - пересказывает министерство обвинительное заключение.

Прокуроры сообщают, что эта "женщина из Украины" часто и откровенно спрашивала отставного подполковника о разных секретах и называла его "мой тайный любовник-информатор" и "мой тайный агент".

"Дорогой, что там на экранах в особой комнате? Очень интересно", - приводят прокуроры Небраски пример из их переписки.

"Дэйв, сладкий мой, спасибо за ценную информацию", - гласил другой месседж.

"Ты мой тайный агент! Люблю", - написала "женщина из Украины" после того, как выведала секретные сведения об одной стране. Название страны прокуроры вставлять в обнародованные документы не стали.

С кем на самом деле переписывался Слейтер, и на каком сайте знакомств это происходило, в документах тоже не сказано.

Дело Слейтера расследовали ФБР и отдел специальных расследований ВВС США.

Если суд признает отставного подполковника виновным, он может получить до 10 лет тюрьмы.

Почти одновременно с новостью о деле Слейтера из США в понедельник пришли сообщения о развитии другой похожей истории: бывший сотрудник подразделения авиации Национальной гвардии США в штате Массачусетс Джек Тейшейра пошел на сделку со следствием, признал вину в утечке секретных документов Пентагона и согласился на 16-летний тюремный срокв обмен на то, что прокуроры снимут с него более серьезные обвинения в шпионаже.