Михаил Петров: Нацбанк своими действиями проводит настоящую диверсию

Президент Кыргызстана и его команда прилагают максимальные усилия для увеличения внешнеторговой деятельности, а в это время Национальный банк своими действиями проводит настоящую диверсию, направленную на подрыв экономики, что в конечном итоге приведет к полному разрыву контрактов с зарубежными партнерами, масштабным искам к банкам и падению внешнеторговых операций. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился руководитель Товарно-сырьевой биржи Евразийского Союза Михаил Петров.

По его словам, саботаж проводится очень грамотно под прикрытием благих намерений, так, что о произошедшем крахе все узнают уже пост-фактум, когда уже будет поздно.

Эксперт провел собственное расследование и рассказал о складывающейся ситуации.

"К нам на биржу обращаются бизнесмены, которые жалуются, что не могут осуществить переводы, просят помочь разрешить ситуацию. Сами посудите: из трех платежей, которые отправляют предприниматели, теперь два из них не проходят без объяснения причин. И процесс идет по нарастающей.

Когда мы проводим совместный анализ, то складывается впечатление, что кто-то намерено хочет обрушить ситуацию, тем самым подставив президента. А ведь успехи на этом направлении действительно заметны. И никто не ожидал что Кыргызстан может быть независимым (вспомним выступление президента), и, похоже, в ответ те лица, кто требовали выполнения санкций, теперь уже решили, как говорят, "нагреть лягушку на молоке" - через банковскую систему очень грамотно совершить тихую диверсию. Прошу прощения за слишком жесткий пример, считается, что если огонь очень медленный, то и лягушка с места не сдвигается, то есть смерть наступает незаметно. Так и в нашей ситуации.

Кто-то специально, намеренно создает такие условия, при которых бизнес не может проводить внешнеторговые платежи. А бизнес и экономика не могут жить без свободного перемещения товаров и денег. И я хочу предложить свой анализ ситуации, причем упор делаю именно на вопросы государственной безопасности при работе НКБР. И делается это по просьбе предпринимателей и бизнесменов, которые опасаются встречных мер со стороны банка. Но все хотят работать и все просят президента КР Садыра Жапарова обратить пристальное внимание на эту ситуацию",– говорит Михаил Петров.

Напомним, что по предложению НБ КР банки смогут приостанавливать на срок до пяти дней проведение сомнительных сделок, а после проверки Финразведки вообще отказаться работать с клиентом, если его операции сомнительны

Ниже приводим в полном виде опубликованные в прессе "Критерии/признаки подозрительных операций":

• открытие клиентом одновременно или в течение короткого периода времени нескольких счетов либо большого числа счетов в одном или нескольких филиалах банка;

• необоснованное увеличение оборотов денег по текущему (расчетному) банковскому счету клиента (организации или индивидуального предпринимателя) более чем в три раза по сравнению со среднемесячными оборотами по счету (оборотами за предыдущий месяц);

• запутанный или необычный характер операции (сделки), не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;

• представление клиентом информации, вызывающей подозрение, которую невозможно проверить;

• невозможность связаться с клиентом по указанным им адресам и телефонам;

• предоставление клиентом недостоверных, ложных сведений и документов;

• открытие третьим лицом счетов на имя нескольких клиентов с правом распоряжения этими счетами, либо открытие счетов несколькими клиентами с правом распоряжения счетами по доверенности одним и тем же третьим лицом;

• переводы денег клиентами - резидентами в пользу нерезидентов по договорам о поставке товаров, приобретаемых у нерезидентов на территории Кыргызстана, а также о поставке товаров, приобретаемых резидентами за пределами республики и не пересекающих таможенную границу;

• немотивированный отказ или неоправданные задержки в представлении клиентом сведений об операции (сделке), запрашиваемых банком;

• несоответствие операции (сделки) характеру деятельности клиента;

• осуществление клиентом (организацией или индивидуальным предпринимателем) операции на значительную для него сумму с использованием расчетного (текущего) счета, операции по которому в течение более шести месяцев были незначительными либо не проводились;

• невозможность установления контрагентов клиента либо несоответствие сведений, представленных клиентом, о стороне по сделке имеющейся у банка информации;

• наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой клиентом, или от обычной рыночной практики;

• операции (сделки), связанные с товарами, по которым подтверждающие документы (контракты, таможенные декларации) предоставляются с длительным сроком (от 90 дней и выше) по условиям договора;

• внесение клиентом в ранее согласованную схему проведения операции (сделки) непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений, касающихся направления движения денежных средств или иного имущества;

• осуществление клиентом-резидентом операции (сделки), связанной с исполнением обязательств по внешнеторговому договору, когда получателем средств или товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) является нерезидент, не являющийся стороной по данному договору;

• операция клиента по его банковскому счету, связанная с выдачей (перечислением на счет клиента, открытый в другом банке) остатка денежных средств при закрытии данного банковского счета по инициативе клиента либо банка вследствие осуществления банком программы внутреннего контроля для противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

То есть "Инструкция Национального Банка", направленная на противодействие финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов, представляет собой попытку обеспечить финансовую безопасность страны.

"Однако, критерии подозрительных операций, представленных в инструкции, создают возможность заблокировать любую вполне законную операцию, любой организации, что несет опасные негативные последствия для банковской системы и экономики в целом. Это включает в себя затруднения в обслуживании клиентов, увеличение административных нагрузок для банков, а также проблемы с доверием к банковской системе со стороны бизнес-сообщества.

В реальной же ситуации, согласно данным экономического и бизнес-сообщества, новая инструкция Нацбанка только подчеркивает реальные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются бизнес и экономика в результате этих мер - новые правила вызывают блокировку многих легальных банковских операций и тормозят развитие бизнеса в стране. Это может нанести серьезный ущерб экономике Кыргызстана и препятствовать ее интеграции в региональные процессы.

Этот анализ подчеркивает не только сложности, но и возможности, которые представляются в контексте изменений в финансовой системе Кыргызстана. Решения, принимаемые сегодня, будут иметь долгосрочные последствия для экономического развития страны, и важно учитывать это при разработке и реализации финансовой политики", - отметил глава Товарно-сырьевой биржи Евразийского Союза.

Для сравнительного анализа эксперт привел в пример работу банков Кыргызстана и Японии.

"При сравнении миссий Банка Японии и Национального банка Кыргызской Республики видно явное различие в их приоритетах и функциях, основанное на специфике экономической политики каждой страны.

Банк Японии активно создает условия для развития национальной экономики, финансируя проекты, направленные на устойчивый рост и улучшение качества жизни населения. Он также играет важную роль в содействии международной торговле и экономическому сотрудничеству, предоставляя ресурсы для инвестиций за рубежом и международных расчетов.

С другой стороны, Национальный банк Кыргызской Республики, хотя также стремится обеспечить стабильность финансовой системы и ценовую стабильность, его роль в стимулировании экономического роста может быть менее выраженной. Это может быть обусловлено ограниченными ресурсами и масштабами экономики страны. В то время как Банк Японии активно инвестирует в различные сектора экономики, поддерживая их развитие, роль Национального банка Кыргызской Республики может быть более ограниченной и ориентированной на обеспечение основных функций банковской системы.

Таким образом, главное различие между миссиями этих двух банков заключается в уровне и характере их вовлеченности в стимулирование экономического роста. Банк Японии активно действует как катализатор развития экономики, в то время как Национальный банк Кыргызской Республики, вероятно, сконцентрирован на обеспечении стабильности финансовой системы, чем на прямой поддержке экономического роста.

Как видите, можно выделить ключевые аспекты текущей ситуации в экономике Кыргызстана. Сравнительный анализ этих двух стратегий подчеркивает необходимость балансировки между обеспечением финансовой безопасности и поддержанием благоприятной для бизнеса и экономики среды.

Это требует широкого обсуждения и сотрудничества между государственными органами, бизнес-сообществом и академическими институтами. Только через такой подход можно разработать эффективные и устойчивые стратегии финансового регулирования, которые способствуют развитию экономики Кыргызстана в долгосрочной перспективе", - сказал Михаил Петров.