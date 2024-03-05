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Руководители Бакай-Атинского райобраза вернули государству 11 млн сомов

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР в результате предпринятых мер в доход государства возмещено 11 млн. сомов по уголовному делу в отношении должностных лиц Бакай-Атинского районного отдела образования Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, установлено, что руководство Бакай-Атинского отдела образования злоупотребляя своими должностными полномочиями в сговоре с отдельными работниками отдела, незаконно перечислили денежные средства в качестве аванса на счета работников школ и детских садов, с последующим присвоением.

Согласно аудиторскому заключению Счетной палаты Кыргызской Республики сумма незаконно перечисленных денежных средств составила 11 млн. сомов.

По данному факту отстранены от занимаемых должностей заведующая К.Б.Т., главный бухгалтер Ч.Н.У. отдела образования Бакай-Атинского района.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по привлечению к соответствующей ответственности других причастных лиц.

ГКНБ КР призывает граждан информировать о фактах противоправных действий государственных органов по тел.0312-66-04-75 анонимность гарантируется".


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URL: https://www.vb.kg/435696
Теги:
ГКНБ, Министерство образования, Таласская область
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