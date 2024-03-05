Съемки фильма "Манас": Международная компания уже подписала контракт

Переговоры между кинокомпаниями Голливуда (США), Франции, Турции и Китая по поводу совместных съемок 3-часового художественного фильма "Манас" находятся на стадии завершения. Об этом редакции vb.kg рассказал кинопродюсер и сценарист картины Омурзак Толобеков.

По его словам, международная компания уже подписала контракт.

"При поддержке международной корпорации прошло подписание контракта с продюсером международной турецкой компании "Star life" Сердалом Кара на совместные съемки фильма "Манас". В ближайшее время кинокомпании Голливуда, Франции и Китая также подпишут контракт.

Вопрос по финансовой части, практически, решился. Предположительно будут выделены 150 миллионов долларов", - рассказал Омурзак Толобеков.