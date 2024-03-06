В Бишкеке планируется строительство детского медицинского центра

Сегодня, 5 марта 2024 года в Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики состоялась встреча министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева с Российской делегацией во главе с Ректором Кыргызско-Российского университета Дениса Фомина-Нилова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

На встрече обсудили возможность двустороннего сотрудничества в сфере развития медицинской помощи детскому населению Кыргызстана, в частности вопросы проработки Проекта создания Детского медицинского центра на базе Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина, инициированный Первой леди Кыргызской Республики Айгуль Жапаровой в декабре 2023 года в рамках рабочей встречи сотрудников Администрации Президента Кыргызской Республики с сотрудниками Администрации Президента Российской Федерации.

В рамках проекта планируется построить Детский медицинский центр, состоящий из пяти отделений, включая приемное отделение, диагностическое и лабораторное отделения, дневной стационар и отделение физиолечения, а также его планируется оснастить необходимым оборудованием для эффективного функционирования.

В своем выступлении Алымкадыр Бейшеналиев выразил благодарность за активное участие и продвижение сотрудничества, за внимание, уделяемое российской стороной системе здравоохранения КР.

"Наша система здравоохранения действительно испытывает нужду в подобном Центре, который позволит покрыть нашу потребность в оказании качественных медицинских услуг детскому населению КР, так как имеется острая нужда в детских неврологах и реабилитологах для ранней диагностики, лечения и реабилитации детей с детским церебральным параличом, спинально- мышечной амиотрофией и другими заболеваниями нервно-мышечной системы.

Нам очень отрадно осознавать, что инициатива кыргызской стороны была оперативно поддержана российской стороной и выражаем уверенность, что проект будет в скором времени успешно реализован, что послужит очередным шагом к дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере здравоохранения между нашими странами", - отметил министр.

Денис Фомин-Нилов поблагодарил министра за проявленный интерес и сотрудничество. "Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и готовы внести свой вклад в реализацию ваших инициатив по совершенствованию здравоохранения в Кыргызстане".