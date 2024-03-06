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Кузя отрекся от ОПГ

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- Азиз Осмонов
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ГКНБ провел беседу и задержал члена ОПГ Камчы Кольбаева Кузю. - С. К. К., 1983 года рождения. На него написали заявление жители его села.

Как уточняется, Кузя является жителем села Куйручук Жумгальского района. Имеет 12 судимостей за убийство, разбой, грабеж (трижды), мошенничество, кражу. А также - за причинение ущерба путем обмана и злоупотребления доверием (трижды) и изготовление наркотиков, в том числе с целью сбыта.

Также его обвиняют в избиении местного жителя. ГКНБ сообщает, что в доме подозреваемого во время обыска находились две несовершеннолетние - Т. Н. А., 2006 года рождения, из Таласа, и С. А. С., 2008 года рождения, жительница Бишкека, которые якобы приехали к подозреваемому из столицы в гости.

В ГКНБ подчеркнули, что после беседы С. К. К. отрекся от принадлежности к криминальным группировкам, преступных понятий и воровской идеи. В настоящее время он водворен в ИВС ОВД.


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URL: https://www.vb.kg/435701
Теги:
ГКНБ, ОПГ, преступление, Кыргызстан
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