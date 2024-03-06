Чуйская областная больница перейдет Бишкеку

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 5 марта посетил Чуйскую объединенную областную больницу, где были обсуждены с коллективом вопрос реорганизации стационара в рамках проводимой административно-территориальной реформы (АТР).

По данным пресс-службы ведомства, министром было отмечено, что зона обслуживания населения с каждым годом растет.

В связи с чем в рамках проходящего АТР Минздравом принято решение о смене статуса Чуйской больницы из "Областной" на "Городскую клиническую больницу скорой помощи № 2", которая будет обслуживать восточную часть города.

Руководство больницы проинформировало министра о том, что в данный момент в больнице функционируют ЛОР, глазное, кардиологическое, хирургическое, урологическое, травматологическое, реанимационное, амбулаторно-диагностическое, терапевтическое, неврологическое отделения, а также гинекологическое и детское отделения.

Больница рассчитана на 350 коек, из них 70 - родильное отделение.

В ходе предстоящего перепрофилирования больницы необходимо увеличить количество коек за счет объединения гинекологического и родильного отделения, а также рассмотреть вопрос о передаче детского отделения в соответствующую структуру.

Существует необходимость в увеличении штатов врачей, среднего и младшего персонала. Для оказания полноценной экстренной помощи необходимо открыть ангионеврологическое отделение и отделение экстренной медицинской помощи, а также в каждом отделении палаты интенсивной терапии.

По итогам посещения министр дал поручение руководству ЧООБ в самые короткие сроки произвести расчеты потребностей в связи с изменением статуса больницы с соответствующими специалистами управлений Минздрава КР для дальнейшего полноценного функционирования как больницы для оказания экстренной помощи.