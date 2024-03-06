Погода
$ 89.47 - 89.72
€ 96.48 - 97.48

Чуйская областная больница перейдет Бишкеку

297  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 5 марта посетил Чуйскую объединенную областную больницу, где были обсуждены с коллективом вопрос реорганизации стационара в рамках проводимой административно-территориальной реформы (АТР).

По данным пресс-службы ведомства, министром было отмечено, что зона обслуживания населения с каждым годом растет.

В связи с чем в рамках проходящего АТР Минздравом принято решение о смене статуса Чуйской больницы из "Областной" на "Городскую клиническую больницу скорой помощи № 2", которая будет обслуживать восточную часть города.

Руководство больницы проинформировало министра о том, что в данный момент в больнице функционируют ЛОР, глазное, кардиологическое, хирургическое, урологическое, травматологическое, реанимационное, амбулаторно-диагностическое, терапевтическое, неврологическое отделения, а также гинекологическое и детское отделения.

Больница рассчитана на 350 коек, из них 70 - родильное отделение.

В ходе предстоящего перепрофилирования больницы необходимо увеличить количество коек за счет объединения гинекологического и родильного отделения, а также рассмотреть вопрос о передаче детского отделения в соответствующую структуру.

Существует необходимость в увеличении штатов врачей, среднего и младшего персонала. Для оказания полноценной экстренной помощи необходимо открыть ангионеврологическое отделение и отделение экстренной медицинской помощи, а также в каждом отделении палаты интенсивной терапии.

По итогам посещения министр дал поручение руководству ЧООБ в самые короткие сроки произвести расчеты потребностей в связи с изменением статуса больницы с соответствующими специалистами управлений Минздрава КР для дальнейшего полноценного функционирования как больницы для оказания экстренной помощи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435702
Теги:
Минздрав, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  