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ГКНБ КР с поличным задержаны сотрудник прокуратуры и следователь МВД

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ГКНБ КР совместно с СВР МВД КР по Нарынской области в рамках проводимой работы по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в правоохранительных органах были получены данные о вымогательстве следователем УВД Нарынской области и работником прокуратуры Нарынской области взятки за положительное решение вопроса по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"По данному факту, на основании соответствующего заявления, было возбуждено уголовное дело по ст.343 ч.2 п.1 УК КР, то есть по факту вымогательства взятки в крупном размере.

5 марта 2024 года в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, после получения взятки в размере 100 000 сомов с поличным был задержан следователь следственной службы УВД Нарынской области.

В результате проведенных неотложных следственных действий было установлено, что прокурор отдела прокуратуры Нарынской области М.С. и следователь следственной службы УВД Нарынской области Э.Н. вступили в преступный сговор и вымогали взятку у заявителя за положительное решение его вопроса по уголовному делу.

На основании собранных по делу доказательств указанные работник надзорного органа, а также сотрудник МВД были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ, в установленные законом сроки им будет предъявлено соответствующее обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения".


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URL: https://www.vb.kg/435707
Теги:
МВД, взятка, Кыргызстан
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