В России пьяный мужчина подарил жене белую лошадь и попал под арест

Городской суд Осинникова наложил суточный арест на 33-летнего мужчину. Причиной послужило то, что тот привел в квартиру белую лошадь в качестве подарка жене на Международный женский день, передает СМИ.

По информации пресс-службы Главного управления МВД по Кемеровской области, мужчина был признан виновным в мелком хулиганстве согласно статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Задержанный рассказал, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрал лошадь с фермы в Красной Орловке, где он трудился, и привел ее в свою квартиру на пятом этаже, чтобы удивить семью. Спустя полтора часа животное вернули обратно на ферму.

По словам мужчины, его жена восприняла этот необычный жест с юмором, считая его сюрпризом ко Дню всех влюбленных. Несмотря на это, сам нарушитель выразил сожаление о своем поступке, признавшись в неспособности объяснить свои действия и дав обещание избегать злоупотребления алкоголем в будущем.