В Кыргызстане объявлена амнистия для дезертиров

В Кыргызстане в связи с подписанием закона КР "Об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции КР и 75-летием Всеобщей декларации прав человека" объявлена амнистия для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ КР.

По ее данным, закон вступил в силу 13 февраля 2024 года.

"Принятый закон проявляет снисхождение к лицам, в одно время уклонившимся от несения воинской службы, таким образом, предоставляя им шанс на исправление. Согласно ст.№2 вышеуказанного закона лица, совершившие преступления, предусмотренные статьями "Самовольное оставление части или места службы" и "Дезертирство" УК КР, освобождаются от уголовной ответственности, если они в период с 13 февраля по 13 мая 2024 года добровольно явятся в органы военной прокуратуры КР либо к месту прохождения воинской службы. Тем самым военнослужащим, ранее вышедшим за рамки правового поля, предлагается начать жизнь с чистого листа и, не опасаясь уголовного преследования, в добровольном порядке явиться с повинной в органы военной прокуратуры, для прекращения уголовного дела, возбужденного в отношении них", - говорится в сообщении.

Адреса, по которым можно обратиться:

- Военная прокуратура Баткенского гарнизона: Баткенская область, город Баткен, ул.Курманжан-Датка, б/н;

- Военная прокуратура Ошского гарнизона: г. Ош, ул. Петрова, 33;

- Военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона: Джалал-Абадская область, г.Джалал-Абад, ул.Эркиндик, 2 "б";

- Военная прокуратура Балыкчинского гарнизона: Иссык-Кульская область, г.Балыкчи, ул. Аманбаева, 168;

- Военная прокуратура Бишкекского гарнизона: г.Бишкек, ул. Токтоналиева, 2/1.