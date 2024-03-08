Офицер погранвойск Анатолий Мячин - настоящая легенда (видео)

В декабре 1983 года в газете "Известия" была размещена небольшая заметка об уничтожении в Афганистане крупного каравана из 600 боевиков силами афганской армии, но спустя много лет непосредственный участник тех событий, за которые он получил орден Красного Знамени, ветеран погранвойск Анатолий Филиппович Мячин рассказал, что информация в СМИ не совсем достоверна, но такое искажение фактов, по его словам, было иногда и оперативной необходимостью и отражением реалий времени.

Офицер погранвойск Анатолий Мячин - настоящая легенда. Он давно в отставке, но свою службу Родине не прерывает и до сих пор уроки мужества проводит в школах на регулярной основе, А уж в дни значимых для защитников отечества - 15 февраля и 23 февраля застать его дома сложно. У него в программе встречи со школьниками и студентами и посещение воинских подразделений. Ему действительно есть, что рассказать молодежи, да и он сам говорит, что чувствует ответственность, обязанность поделиться своим опытом.

После окончания Высшего пограничного командного училища КГБ при СМ СССР в Алма – Ате он был назначен замначальника пограничной заставы "Владимировка" Зайсанского пограничного отряда Краснознаменного Восточного пограничного округа (КВПО). После Мячин становится начальником погранзаставы "Орловка" в Казахстане, и едет на учебу в московскую академию. Работал начальником штаба Ошского пограничного отряда КВПО и после аналогичную должность занимал в Мургабском пограничном отряде КВПО. В 1982 году подполковник Мячин в составе оперативной пограничной группы КВПО прибывает на афганскую землю.

"Основная задача погранвойск в Афгане была - не дать подготовленным западными инструкторами на территории соседнего Пакистана бандформированиям просачиваться в Афган. Наша зона ответственности - прикрытие афгано–пакистанской границы в пределах долины Гульханы. Через год после прибытия я стал командиром оперативной пограничной группы.

В декабре 1983 года я получил информацию от нашего разведчика, который замечательно работал с местным населением. Он сообщил, что моджахеды планируют провести караван с оружием из Пакистана в Афганистан через Вардутскую щель. По первичным данным, в составе каравана должно было двигаться 600-650 человек. После анализа поступивших сведений и оценки обстановки было принято решение действовать своими силами.

Бой шел с 26 декабря по 3 января. На входе в горную щель была выставлена пограничная застава численностью до 45 военнослужащих. Когда появились боевики, пограничники открыли по ним огонь из стрелкового оружия и начали отходить вглубь щели на заранее подготовленные позиции. Это была военная хитрость. "Духи" посчитали, что на их пути попался небольшой, не представляющий им угрозы отряд и продолжили движение дальше. Вскоре стемнело.

Караван остановился на ночлег, при этом пограничная застава осталась у них в тылу.

А ночью по моей команде наши ребята по камням и скалам.по горным тропам обошли их и незаметно встали у них на пути.

Выйти из Вардутской щели на просторы долины можно было только по одной горной тропе, а там их уже ждали. Караван, оказавшись в капкане, не сдался и на рассвете начался бой. Это были матерые, натасканные, умеющие воевать моджахеды. Они оказали реальное и сильное сопротивление.

Была вызвана боевая авиация, так как боевики искали любую возможность уйти от нас. Было ликвидировано свыше 300 боевиков, около 250 человек взято в плен, остальным удалось просочиться через заслоны. Задачу мы выполнили - караван был остановлен. А значит, в самом Афганистане боевики не смогли устроить диверсии, подрывы, совершить нападения на колонны военной и мирной техники. Не секрет, что Советский Союз в Афганистане вел активное строительство заводов, дорог, школ и больниц. Материалы надо было доставлять до мест назначения и поэтому с нашей стороны это была значительная помощь населению.

Многие пограничники за эту операцию были представлены к наградам, а я был награжден орденом Боевого Красного Знамени"- рассказал Анатолий Филиппович.

Анатолий Филиппович Мячин - кавалер орденов Боевого Красного Знамени и Красной Звезды. Также есть медали "За боевые заслуги" и "За отличие в охране Государственной границы".