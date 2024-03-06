P2P-криптобиржи: как выбрать лучшую платформу для торговли

Рекомендации по выбору p2p-бирж

Развитие рынка цифровых активов дает возможность осуществлять сделки купли/продажи криптовалюты не только на классическом спотовом рынке, а также используя DEX-биржи, но и пользуясь p2p-обменом. Подробный анализ бирж-p2p дает представление о том, что они собой представляют и стоит ли пользоваться такими площадками.

Он представляет собой прямой обмен активами между участниками торгового процесса.

И тут есть крайне важное заблуждение у тех людей, которые думают, что p2p-обмен возможен без участия централизованных (CEX) площадок.

Большая часть рынка p2p-переводов сосредоточена именно на таких платформах. Эти платформы дают возможность воспользоваться функционалом и получить заработок в криптовалюте и фиатных деньгах благодаря особенностям трейдинга от человека к человеку.

Важнейшими плюсами обмена через p2p-биржи являются:

Быстрый и легкий доступ к большому количеству предложений от прямых покупателей и продавцов. Платформа является гарантом безопасной торговли. Использование различных способов оплаты (начиная от тех или иных блокчейн-сетей, банковских карт и заканчивая популярными платежными системами). В основном очень низкая комиссия или ее полное отсутствие.

Для приобретения BTC, ETH, LTC, DOT, SHIB и многих других криптовалютных активов, вам нужно будет пройти процедуру KYC. После этого вы получаете возможность торговать цифровыми активами выгодно и без ограничений.

Выбирать платформы для p2p-торговли следует с учетом таких факторов:

Легкий доступ. Наличие поддержки местной валюты. Объемы торгов. Количество торговцев.

Среди наиболее популярных по состоянию на 2024 год криптобирж, поддерживающих p2p-торговлю, следует отметить такие платформы:

Binance. OKX. Bybit. Kucoin. HTX. Bitget. Paxful.

Это далеко не все криптобиржи p2p, которые есть на рынке. Список проверенных и наиболее востребованных площадок может меняться, в зависимости от целого ряда факторов, среди которых приток новых клиентов, объемы торгов, удобство функционала, прекращение работы той или иной площадки и многое другое.

Заключение

Перспективы рынка p2p-торговли крайне позитивные, учитывая молодость отрасли, увеличение количества инвесторов и трейдеров, а также желание людей обмениваться цифровыми активами из рук в руки, минуя посредника.

Но не стоит забывать и о том, что подобные торговые операции все равно проходят через посредника в виде криптобиржи централизованного типа. И потому правильный выбор площадки для такой торговли является важнейшей составляющей будущего безопасного, быстрого и эффективного обмена. Вы можете очень просто купить криптовалюту по выгодной цене, воспользовавшись одной из предложенных выше бирж и быть уверенным, что вас не обманут.

Эксперты Profinvestment советуют учитывать и "подводные камни" такого обмена, среди которых возможный долгий поиск покупателя, продавца, порой не слишком высокая ликвидность (особенно если осуществляете обмен не на топовой бирже). Но все эти негативные моменты не являются критичными для успешного приобретения и продажи криптовалюты с помощью такого удобного инструмента как p2p.