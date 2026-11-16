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Адылбек Касымалиев провёл личный приём граждан

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Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев провёл личный приём граждан, в ходе которого рассмотрел обращения по жилищным, социальным, экономическим и другим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По её данным, граждане обратились с просьбами о государственной поддержке инвестиционных проектов в строительстве и перерабатывающей промышленности, повышении эффективности системы здравоохранения, внесении изменений в отдельные статьи Земельного кодекса и развитии сферы культуры.

Также обсуждались вопросы совершенствования работы служб такси и доставки. Отдельные обращения касались оказания материальной помощи в связи с тяжёлым финансовым положением и содействия в решении жилищных проблем.

Адылбек Касымалиев отметил, что главная задача Кабинета министров заключается в улучшении условий жизни и повышении благосостояния населения.

По итогам приёма он поручил руководителям структурных подразделений Администрации президента принять необходимые меры по решению поднятых вопросов. Все обращения взяты на контроль.


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URL: https://www.vb.kg/463126
Теги:
Адылбек Касымалиев, Кыргызстан, Кабинет министров
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