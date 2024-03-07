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Экспорт турецкого оружия бьет рекорды - Эрдоган

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- Светлана Лаптева
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Оборонная промышленность Турции бьет рекорды экспорта, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган 4 марта на своей странице в соцсети X (Twitter).

По словам турецкого президента, в оборонном и аэрокосмическом секторе установлен новый рекорд за первые два месяца 2024 года. Объем экспорта в этой отрасли составил $633 млн.

"На сегодняшний день мы подписали контракты с 50 странами на поставку 770 беспилотных летательных аппаратов", - отметил Эрдоган. Он также напомнил, что объем экспорта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за прошлый год составил $1,8 млрд.

Также отметим, в Казахстан были доставлены тактические колесные бронированные машины COBRA-II производства турецкой компании OTOKAR. Видеоролики с ними появились в социальных сетях у пользователей из Казахстана.

Напомним, в 2023 году в новостях информационно-аналитического портала Orda.kz говорилось о намерениях Казахстана закупить у Турции партию бронетехники. Предполагалось, что будет закуплено 834 единицы боевых бронированных машин ARMA 8×8 производства OTOKAR, стоимость закупки оценивалась в 2 трлн тенге

Источник: ИА Красная Весна


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URL: https://www.vb.kg/435720
Теги:
оружие, Турция, Реджеп Эрдоган
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