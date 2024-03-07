Президент пояснил, почему будут отключать электроэнергию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" рассказал, почему в стране стали производить отключения электроэнергии.

"Пользуясь возможностью, я хотел бы дать полную информацию и объяснить людям проблемы в энергетической отрасли.

Первый агрегат Токтогульской ГЭС был введен в эксплуатацию в 1975 году. Другими словами, он работает уже почти 50 лет. На ГЭС ни разу не проводился капитальный ремонт, поэтому можно сказать, что она находится в непригодном состоянии. Основной гарантийный срок эксплуатации составляет 30 лет, мы используем ее непрерывно на протяжении 50 лет. Поэтому с 5 марта мы вывели на реконструкцию первый гидроагрегат Токтогульской ГЭС. Если завершить ремонт до зимы, то мы получим дополнительно 60 МВт.

А в 2022-2023 годах мы провели капитальный ремонт второго и четвертого гидроагрегатов. Третий агрегат будет отремонтирован в следующем году. Таким образом, Токтогульская ГЭС продолжит служить народу Кыргызстана еще 40-50 лет. В результате капитальных улучшений будет добавлено 240 МВт дополнительной мощности.

Кроме того, Уч-Коргонская ГЭС ни разу не ремонтировалась с момента ее ввода в эксплуатацию в 1962 году. Если нормативный срок эксплуатации ГЭС составляет 30 лет, то ее срок завершился в 1992 году. Оборудование и гидротехнические сооружения ГЭС устарели и практически непригодны к эксплуатации. В этой связи очень важна и модернизация Уч-Коргонской ГЭС.

С 5 марта мы останавливаем на реконструкцию четвертый гидроагрегат Уч-Коргонской ГЭС. В связи с этими работами текущая мощность электростанций снизится на 290 МВт-ч. В такой ситуации в энергосистеме возникнет дефицит электроэнергии в размере 290 МВт-ч, и необходимо будет ввести эти временные ограничения на использование электроэнергии для потребителей страны.

Ограничение на потребление электроэнергии вводится в часы пик в утреннее и вечернее время. Эти работы следует понимать как подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону. Если на объекте энергетики будут проводить работы с отключением электричества, то об этом общественность будет заранее проинформирована через социальные сети и СМИ .

Нам всем нужно хорошо понять одну вещь: за 30 лет не было построено ни одной дополнительной ГЭС. Население увеличилось почти вдвое. Потребности в энергии растут с каждым годом. Строятся дома, школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры - все они в разной степени требуют дополнительной мощности.

Кроме того, зимой мы импортируем 3 млрд кВт-ч электроэнергии из соседних стран. Жаль, что мы, обладая огромными запасами воды, вынуждены импортировать электроэнергию. Об этом следовало позаботиться еще 30 назад, думая о чести?? По крайней мере, если бы мы строили ГЭС по 50 МВт в год, то сегодня такой проблемы не возникло.

Сейчас я тоже мог бы провести свой президентский срок и сказать, что дальше "хоть трава не расти". Но совесть не позволила. Я готов к тому, что в глазах людей буду выглядеть плохим, но я полон решимости навести во всем порядок. Уже два года мы строим более 50 средних и малых ГЭС.

Мы запустили около десяти. Остальное введем в эксплуатацию в 2025-2026 годах. Скоро, в конце этого месяца, мы запустим ГЭС "Бала-Саруу". Мощность составляет 25 МВт. Это означает, что Таласскую область летом будут обеспечивать электроэнергией", - заявил глава государства.