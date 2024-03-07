На мусорном полигоне Бишкека уничтожили 4 тонны продуктов с истекшим сроком

После комиссионного принятия решения об уничтожении опасной пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям к ее безопасности, была проведена утилизация на Бишкекском санитарном полигоне, сообщили в Центре госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, около четырех тонн продуктов питания были изъяты из обращения из-за истечения срока годности и отсутствия сопроводительных документов, гарантирующих безопасность.

ЦГСЭН г. Бишкек напоминает, что все торговые объекты, занимающиеся хранением и реализацией продуктов питания, обязаны вести контроль за сроками годности и наличием сопроводительных документов на все виды реализуемой продукции.

Источник: Кабар