В Бишкеке объявлен двухмесячник по благоустройству и озеленению города

В городе Бишкек с 11 марта по 11 мая 2024 года объявляется двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории столицы.

Двухмесячник объявляется в целях улучшения инфраструктуры, санитарного состояния, озеленения, благоустройства территории столицы.

Для привлечения организаций и учреждений, независимо от форм собственности, а также граждан, проживающих в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, к проведению уборки улиц и благоустройства.

Стоит отметить, что создан штаб по подготовке и проведению мероприятий по благоустройству и озеленению города Бишкек на 2024-2025 годы.

Территориальным, подведомственным подразделениям мэрии города Бишкек и хозяйствующим субъектам поставлена задача организовать работу в усиленном режиме.

Муниципальной инспекции, департаменту городского хозяйства поручено обеспечить контроль и регулярный мониторинг состояния закрепленных участков.

Акимам четырех районов совместно с МТУ поручили ознакомить всех с закрепленными участками, в том числе на новых территориях, присоединенных в рамках административно-территориальной реформы.

Дорогие горожане, предприниматели! Мэрия города Бишкек призывает всех принять участие в мероприятиях по улучшению и озеленению столицы!