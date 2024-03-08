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В Казахстане в этом году начнётся строительство пяти водохранилищ

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В Казахстане в 2024 году планируется начало строительства пяти водохранилищ в различных регионах Казахстана, сообщает министерство водных ресурсов и ирригации, передает СМИ.

Всего ведомство планирует построить 20 новых водохранилищ в 11 областях в 2024-2028 годах.

Эти объекты должны увеличить площади поливных земель на 250 тысяч гектаров и снизить угрозу затопления 70 сельских населенных пунктов.

Планируется, что новые водохранилища будут способствовать расширению площадей под орошение на 250 тысячах гектаров и уменьшат угрозу затопления 70 сельских поселений, где проживает 137 тысяч человек.

Согласно комплексному плану развития водного хозяйства на период 2024−2030 годов, в настоящее время ведутся переговоры о привлечении инвесторов для строительства этих водохранилищ. Проект призван обеспечить безопасность водоснабжения страны и уменьшить зависимость от рек, пересекающих границы, - говорится в сообщении министерства.

Ранее стало известно, что новое водохранилище построят в Туркестанской области.

В Туркестанской области жители Тюлькубасского района выразили обеспокоенность возможной засухой из-за затянувшегося ремонта оросительных каналов.


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URL: https://www.vb.kg/435734
Теги:
Казахстан
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