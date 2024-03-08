Садыр Жапаров провел встречу с всеми руководителями СМИ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 марта, провел встречу с руководителями средств массовой информации страны. Встреча, состоявшаяся в закрытом формате, по инициативе ряда руководителей СМИ, была организована с целью обсуждения наиболее актуальных тем.

На мероприятии присутствовали более 40 представителей различных секторов медиа, включая печатные издания, телеканалы, информационные агентства и новостные порталы. Беседа между Президентом и руководителями СМИ продолжалась более двух часов, в ходе которой были рассмотрены различные аспекты важных для общества и непосредственно для сферы медиа вопросов.

Президент Садыр Жапаров отметил, что руководство страны готово продолжать конструктивный диалог с представителями СМИ для обеспечения открытой и прозрачной информационной политики в Кыргызской Республике.