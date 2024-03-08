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Садыр Жапаров провел встречу со всеми руководителями СМИ

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 марта, провел встречу с руководителями средств массовой информации страны. Встреча, состоявшаяся в закрытом формате, по инициативе ряда руководителей СМИ, была организована с целью обсуждения наиболее актуальных тем.

На мероприятии присутствовали более 40 представителей различных секторов медиа, включая печатные издания, телеканалы, информационные агентства и новостные порталы. Беседа между Президентом и руководителями СМИ продолжалась более двух часов, в ходе которой были рассмотрены различные аспекты важных для общества и непосредственно для сферы медиа вопросов.

Президент Садыр Жапаров отметил, что руководство страны готово продолжать конструктивный диалог с представителями СМИ для обеспечения открытой и прозрачной информационной политики в Кыргызской Республике.


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URL: https://www.vb.kg/435735
Теги:
Садыр Жапаров, СМИ, Кыргызстан
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