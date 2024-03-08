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Президент поздравил женщин Кыргызстана с Международным женским днем

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил женщин страны с 8 марта - Международным женским днем.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые матери, сестры, дочери!

Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот день – праздник женственности и символ преклонения перед женщиной-матерью, создательницей и хранительницей семейного очага. Испокон веков наш народ с трепетом относится к женщинам, проявляя особую заботу и любовь, защищая и оберегая под своим крылом, уважает и чтит ваше почетное место в обществе.

В свою очередь, наши женщины вносят неоценимый вклад в развитие нашей страны, участвуя в государственном управлении, общественной деятельности, реализуя крупные проекты.

Как мы видим, все события человеческой жизни тесно связаны с женщинами, поэтому необходимо всячески поддерживать и развивать участие женщин в политике, бизнесе, науке и других сферах.

В истории нашей страны женщины продемонстрировали способность устранять политический разрыв, выявлять проблемы различных социальных групп, продвигать консультативный и совместный подход в разработке политики. Я твердо верю, что женские инициативы, мнения и предложения вдохновят всех нас и внесут большой вклад в продвижение нашей страны вперед.

В этой связи мною издан Указ "О государственной программе Кыргызской Республики по поддержке женского лидерства до 2030 года". Кроме того, координация вопросов женщин, детей и семьи будет возложена на уполномоченного представителя Президента Кыргызской Республики.

Пусть каждая женщина в нашей стране – мудрая мать, любимая жена, сочувcтвующая сестра, сострадательная дочь проживут счастливую жизнь.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, любви и семейного тепла!

Поздравляю с праздником весны!"


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URL: https://www.vb.kg/435737
Теги:
8 Марта, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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