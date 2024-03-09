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Кыргызстанские мас-рестлеры завоевали призовые места в США

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстанские мас-рестлеры завоевали призовые места в США. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, члены сборной Кыргызстана по борьбе на палках (мас-рестлингу) вернулись с турнира "Арнольд Классик". Спортсменов приветствовали директор дирекции неолимпийских видов спорта Департамента физической культуры и спорта Улан Шаяхматов, родственники спортсменов и болельщики.

Напомним, члены сборной Кыргызстана по борьбе на палках (мас-рестлингу) завоевали призовые места (4 золотых, 2 серебра и 1 бронзу).


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URL: https://www.vb.kg/435739
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