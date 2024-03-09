Кыргызстанские мас-рестлеры завоевали призовые места в США. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, члены сборной Кыргызстана по борьбе на палках (мас-рестлингу) вернулись с турнира "Арнольд Классик". Спортсменов приветствовали директор дирекции неолимпийских видов спорта Департамента физической культуры и спорта Улан Шаяхматов, родственники спортсменов и болельщики.

Напомним, члены сборной Кыргызстана по борьбе на палках (мас-рестлингу) завоевали призовые места (4 золотых, 2 серебра и 1 бронзу).