Президент Нигерии поручил спасти похищенных школьников

Президент Нигерии Бола Тинубу заявил в соцсети, что поручил службам безопасности и разведке провести операцию по освобождению похищенных накануне школьников.

В четверг издание Daily Post сообщило, что более 200 школьников были похищены бандитами в центральном нигерийском штате Кадуна. Однако по последним данным издания, число похищенных составляет не менее 280 учеников и их преподавателей. При этом бандиты совершили нападение, подъехав к школе на велосипедах и открыв стрельбу.

"Я получил от руководителей служб безопасности информацию о двух инцидентах в Борно и Кадуне, и я уверен, что жертвы будут спасены... С этой целью я поручил службам безопасности и разведке немедленно спасти жертв и обеспечить восстановление справедливости в отношении виновных в этих отвратительных действиях", - написал президент.

Источник: РИА Новости