В Казахстане проживают восемь Байденов и один Трамп

На 29 февраля текущего года в Казахстане были зарегистрированы 24 человека по имени Казахстан, пишет ranking.kz.

Больше всего Казахстанов проживает в Акмолинской области: 7 человек. Ещё 5 человек с таким именем насчитывается в Астане и 4 человека - в Карагандинской области. Помимо этого, 3 человека по имени Казахстан проживают в Костанайской области, 2 человека - в Мангистауской области, 2 человека - в Шымкенте, 1 человек - в Западно-Казахстанской области.

В РК также проживает немало тезок казахстанских городов. Так, среди казахстанцев есть 24 Астаны, 20 Алматы и 3 Шымкента.

Кроме того, в РК насчитывается 27 человек с именем Семей, 15 Атырау, 15 Туркестанов, 14 Таразов, 10 Актау, 1 Актобе и 1 Талдыкорган.

Политические личности также традиционно вдохновляют родителей на имена для их чад. Так, в РК живут 12 Касым-Жомартов, 1 Путин, 1 Трамп и 8 Байденов.

В январе текущего года самыми популярными в Казахстане именами стали Медина и Алихан. В стране насчитывалось 517 Медин и 313 Алиханов.

В пятёрке лидирующих имён девочек оказались Асылым (468 человек), Айша (436 человек), Айлин (387 человек) и Томирис (318 человек). Среди имён мальчиков в топ-5 популярных попали Мухаммед (305 человек), Айсултан (238 человек), Мухаммад (231 человек) и Алдияр (219 человек).