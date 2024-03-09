В Казахстане чиновников отучают от коррупции экскурсиями в тюрьмы

Сотрудники Антикора в Казахстане водят госслужащих на экскурсии по следственным изоляторам в профилактических целях. О новой методике профилактики коррупции рассказал официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов

"Сотрудники Антикоррупционной службы в целях профилактики на постоянной основе проводят экскурсии для государственных служащих по следственным изоляторам. Участникам профилактических экскурсий показывают следственные кабинеты, камеры для преступников, места для прогулки заключенных", - сообщил он.

В ведомстве отметили, что этими методами они не ставят цели устрашать государственных служащих. Главный посыл, чтобы каждый сотрудник госсектора имел представление о последствиях коррупционных правонарушений, что ожидает каждого госслужащего, если он преступит закон.

Источник: ВЭС24