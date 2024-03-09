О! дарит 30 ночей бесплатного интернета, звонков и SMS в честь Рамазана

Мобильный оператор О! поздравляет всех мусульман с началом священного месяца Рамазан, поста Орозо и дарит традиционный подарок – 30 ночей бесплатного интернета, а также безлимитные звонки и SMS в сети О! с 00:00 до 08:00 в рамках сервиса "ТҮНКҮ БЕЗЛИМИТ".

Cвободно пользуйтесь мобильным интернетом ночью, смотрите фильмы, общайтесь. Доступ в интернет предоставляется на максимально возможной скорости.

Подключиться можно командой *740# или в приложении "Мой О!". Там же можно воспользоваться удобным онлайн-календарем Орозо, в котором легко найти актуальное время начала воздержания и разговения для всех регионов страны, а также тексты и значения молитв.

Мобильный оператор О! желает каждому стойкости духа, исполнения благих намерений, здоровья и благополучия каждой семье!

Помните и про другие подарки, которые О! дарит в честь своего 15-летия: это удвоенный объём интернета на 7-дневных тарифах "Переходи на О!" и подарки, которые можно выбрать самим, в обновлённом приложении "Мой О!".

Бесплатное действие сервиса продлится с самого начала поста, 11 марта, вплоть до 08:00 утра 9 апреля 2024 года. По истечении бесплатного периода в действие вступит стандартные условия предоставления сервиса "ТҮНКҮ БЕЗЛИМИТ" – 5 сомов в сутки (с НДС, без НсП). Подробнее о сервисе на сайте o.kg.

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