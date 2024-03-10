Анкара имеет множество скрытых сокровищ для исследования

Окруженный плодородными землями Анатолии, современная столица Турции, Анкара, была домом для многих цивилизаций на протяжении веков, включая хиттитов - державу античности - а также фригийцев, галатов и римлян. Столетняя столица Турции предлагает посетителям множество скрытых сокровищ, начиная от остатков античности до современных архитектурных чудес.

Всемирное наследие

В прошлом году 20-й объект культурного наследия Турции, великолепный древний город Гордион в районе Полатлы Анкары, был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Непрерывно населенная примерно 4500 лет, область Гордиона, политическая и культурная столица Фригии, также была домом для легендарного короля Мидаса. Согласно мифологии, король Мидас страдал от "золотого прикосновения". Его тюмул (могильный курган) считается "третьим по величине тюмулом в мире".

В присутствии бессмертного лидера

Одной из самых важных достопримечательностей в Анкаре является Аниткабир, последнее пристанище Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Республики Турции. Расположенный на Аниттепе в самом сердце Анкары, этот величественный мавзолейный комплекс простирается на площади более 750 000 квадратных метров. Состоящий из трех основных частей, Львиная дорога, Площадь церемоний и мавзолей Ататюрка, Аниткабир также включает в себя музей Ататюрка и войны за независимость, где вы можете увидеть развитие современного государства.

Веховый мемориал

Мечеть Ахи Шерефеддина в Анкаре входит в число 21 культурного наследия Турции, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одна из пяти мечетей, названных "Всемирным наследием" под названием "Средневековые деревянные столбы и балочные мечети Анатолии", мечеть Ахи Шерефеддина является одной из самых древних сохранившихся мечетей Турции. Войдя в мечеть, вы увидите 24 величественных деревянных столба с капителями из сполия мрамора, сигнализирующих о гармонии, присущей остальной части структуры.

Исследование старого города

Посетив мечеть Ахи Шерефеддина, поднимитесь на соседний замок Анкары, чтобы насладиться панорамными видами на город. Замок, изначально построенный как гарнизон, является популярным туристическим направлением, которое предоставляет виды на город, а также является домом для Музея анатолийских цивилизаций, древних домов Анкары, мечетей и других исторических достопримечательностей. Район в пределах Калейчи также стоит посетить, здесь представлены двух- или трехэтажные деревянные, смешанные и кирпичные дома в стиле Анкары, расположенные вдоль узких улиц. Большинство из этих почтенных построек были преобразованы в отели или магазины сувениров, а также кафе и рестораны, представляющие уникальные вкусы города.

По следам прошлого

Многие сооружения оформили горизонт Анкары, особенно те, которые были построены в период бума строительства Республики. Вы можете совершить экскурсию по символическим зданиям Республики, которые сейчас являются домом для Музея этнографии и Музея живописи и скульптуры. Если у вас есть время посетить только один музей, чтобы узнать о увлекательной культурной истории Анатолии, рассмотрите Музей анатолийских цивилизаций. Потрясающая коллекция музея, размещенная в двух исторических османских зданиях, которые были отреставрированы и преобразованы, включает артефакты, уникальные для региона Анатолии, которые представлены в хронологическом порядке, начиная с палеолита. В 1997 году Музей анатолийских цивилизаций был назван "Музеем года в Европе" и считается одним из ведущих музеев мира. Кроме того, это отличное место для изучения богатой культурной истории Анатолии.

Славное наследие римлян

В Анкаре также много памятников эпохи Рима, включая колонну Юлия, которая, как считается, была установлена в честь визита римского императора Юлиана (361-363 гг.) в Анкару. Также вы можете увидеть римские бани, построенные в 3 веке римским императором Каракаллой, сыном Септимия Севера, от имени Асклепия, бога здоровья, и храм Августа, названный в честь римского императора.

Культурный оазис

Анкара, культурный центр, также дом для значимых зданий, таких как оперный театр Анкары, президентский симфонический оркестр (CSO Ada) и Цермодерн. Посетите современное здание CSO Ada в сердце города, между замком Анкары и Аниткабиром, для концерта, или отправьтесь в Цермодерн на юге, чтобы познакомиться с современным лицом города.