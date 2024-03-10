Какие проекты на хакатоне "Стартап-Нация" 2.0 признаны лучшими

В Бишкеке завершился второй масштабный технологический хакатон "Стартап-Нация". Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия. По их данным, после успешного проведения первого хакатона в прошлом году мероприятие в этом году приобрело республиканский масштаб, привлекая внимание талантливых инноваторов и стартаперов со всех областей нашей страны.

Финальный день хакатона был наполнен интригой и энтузиазмом. Из 139 команд, которые сформировались в начале, до финала дошли 30. Участники, сформировавшие свои команды и трудившиеся над проектами в течение 48 часов, представили свои инновационные идеи и разработки перед жюри. Эксперты из различных областей предпринимательства внимательно оценивали каждый проект с учетом его потенциала, технической сложности и социальной значимости.

В финальный день хакатона были организованы презентации, демонстрации и дискуссии, позволяющие участникам рассказать о своих разработках, поделиться идеями и ответить на вопросы экспертов. Этот этап предоставил участникам уникальную возможность продемонстрировать преимущества своих проектов и привлечь внимание потенциальных инвесторов, партнеров и пользователей.

Отмечается, что уровень проектов становится выше с каждым годом. После долгих обсуждений жюри приняло решение и выбрало лучшие проекты, такие как:

1. "Амейда"/Ameeyda! - городские экскурсии по достопримечательностям КР в онлайн приложении;

2. Cofilm AI - инструмент для написания вириального контента;

3. Ada, Vision project - приложение, которое распознает жесты глухонемых в аудио и текстовом формате.

"Стартап-Нация" реализуется группой IT компаний Codify, бизнес-инкубатором Accelerate Prosperity (инициативой АКДН), в рамках проекта 'Местное преобразование', софинансируемого агентством США по международному развитию (USAID) и фондом Ага Хана, а также государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики ("Кыргызпатент").