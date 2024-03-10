Ливни с грозами обрушились на ОАЭ

Сильные ливни привели к потопам в Объединённых Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, сообщает "24KZ". Из-за обильных осадков работу приостановил аэропорт в Дубае. В нескольких районах затруднено движение транспорта. Школы и госучреждения переведены на "дистанционку". Затоплены дома. Жителям рекомендовано не выходить на улицу без крайней необходимости. Прогнозируют, что дождь продлится сутки, возможен град. В ОАЭ объявлен "оранжевый" уровень опасности. Отменены массовые мероприятия, закрыты популярные места отдыха.