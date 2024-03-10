Асиф Али Зардари стал новым президентом Пакистана

Новым президентом Пакистана избран сопредседатель "Пакистанской народной партии" Асиф Али Зардари, он стал главой государства во второй раз.

Асиф Али Зардари – единый кандидат от правящей в Пакистане коалиции, в которую, в частности, входит партия его сына Билавала Бхутто-Зардари "Пакистанская народная партия". В ходе выборов он одержал победу над кандидатом от оппозиции Махмудом Ханом Ачакзаем, которого поддерживала партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф".

Акакзай набрал 181 голос и смог получить большинство голосов только в ассамблее провинции Хайбер-Пахтунхва.

Зардари в ходе голосования в субботу получил 411 голосов выборщиков в парламенте и всех четырех провинциальных ассамблеях при поддержке входящих в правящую коалицию партий - в основном "Пакистанской мусульманской лиги - Наваз" и "Движения Муттахида Кауми-Пакистан". Зардари займет пост президента Пакистан во второй раз, ранее он занимал президентское кресло с 2008 по 2013 годы.