Погода
$ 89.42 - 89.72
€ 97.22 - 98.22

Асиф Али Зардари стал новым президентом Пакистана

143  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новым президентом Пакистана избран сопредседатель "Пакистанской народной партии" Асиф Али Зардари, он стал главой государства во второй раз.

Асиф Али Зардари – единый кандидат от правящей в Пакистане коалиции, в которую, в частности, входит партия его сына Билавала Бхутто-Зардари "Пакистанская народная партия". В ходе выборов он одержал победу над кандидатом от оппозиции Махмудом Ханом Ачакзаем, которого поддерживала партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф".

Акакзай набрал 181 голос и смог получить большинство голосов только в ассамблее провинции Хайбер-Пахтунхва.

Зардари в ходе голосования в субботу получил 411 голосов выборщиков в парламенте и всех четырех провинциальных ассамблеях при поддержке входящих в правящую коалицию партий - в основном "Пакистанской мусульманской лиги - Наваз" и "Движения Муттахида Кауми-Пакистан". Зардари займет пост президента Пакистан во второй раз, ранее он занимал президентское кресло с 2008 по 2013 годы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435756
Теги:
выборы, Пакистан, президент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  