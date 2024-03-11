Россиян сняли с рейса турецкой авиакомпании без объяснения причин

С авиарейса маршрутом Стамбул - Буэнос-Айрес сняли с посадки по меньшей мере 10 россиян без объяснения причин, передает СМИ.

По информации "Baza", с начала марта Turkish Airlines начала снимать с рейсов россиян. При этом билеты на рейс в Буэнос-Айрес обошлись им в более $1тыс.

Пассажиров из России не пускали на борт, ссылаясь на дополнительную проверку.

По словам самих пассажиров, они пытались понять причину в разных отделах аэропорта Стамбула, но внятного ответа никто не получил - у всех сотрудников были разные объяснения.

Одна из пассажирок отметила, что они с супругом долго готовились к поездке и имели при себе "все необходимые документы". На покупку билетов были потрачены более $5 тыс., но на рейс их не допустили.

Через некоторое время на сайте турецкой авиакомпании появилась информация о том, что на рейсах в Латинскую Америку проходят дополнительные проверки, однако, россиянка утверждает - все указанные условия у них были соблюдены. На посадке, увидев российский паспорт, супругам просто отказали в полете.