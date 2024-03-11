12 марта в некоторых районах Бишкека отключат воду

12 марта с 9 до 18:00 часов в Бишкеке прекратится подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие социально-бытовые и промышленные объекты. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Район отключения: улица Анкара – улица Горького, река Аламедин, линия железной дороги и улица Октябрьская.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе: "ХБО" и в городских водопроводных сетях.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой."