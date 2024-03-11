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Дикие кабаны вернулись в заповедную зону Джети-Огуза

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Дикие кабаны вернулись в заповедную зону Джети-Огуза Иссык-Кульской области. Об этом сообщает организация ОФ "САМР Алатоо".

По ее данным, на территории заказника "Чон-Жаргылчак" диких кабанов в последний раз видели лет 30 назад. Талантбек Усупов, руководитель местного общественного объединения "Ала-Тоо Бугу", рассказывает, что в советское время один браконьер мог застрелить 10-15 животных в день. "Легенда это или правда, сейчас трудно сказать. Но мы поставили перед собой цель – вернуть кабанов на территорию заказника", - начал Талантбек удивительную историю возвращения диких зверей в естественную среду обитания.

"Ала-Тоо Бугу" объединило жителей Жети-Огузского района Иссык-Кульской области для помощи государству в охране зоологического заказника "Чон-Жаргылчак", созданного по решению Совета министров Киргизской ССР в 1990-м году. Статус "охраняемая природная территория" заказник получил из-за обитающих здесь "краснокнижных" - тянь-шаньского бурого медведя, снежного барса, марала, крупных хищных птиц. В "Чон-Жаргылчаке" планировали сохранить "охотничье-промысловых" зверей и птиц и восстановить их численность. Но из-за развала Союза работа по лесоустройству и учету флоры и фауны так и не началась. В последние годы заказник был передан в ведение Генеральной дирекции биосферной территории "Иссык-Куль", которая из-за ограниченности ресурсов смогла выделить лишь "одну штатную единицу" для постоянной охраны более 23-х тысяч гектаров заповедной зоны.

Полноценной охраняемой природной зоной заказник стал в 2021 году, когда активисты из ОО "Ала-Тоо Бугу" взяли его под свое крыло в рамках сотрудничества с дирекцией биосферной территории "Иссык-Куль". Их функции заключались в защите животных и растений от браконьеров, контроле за соблюдением режима ООПТ и просветительской работе. Неправительственная организация "САМР Алатоо"* обеспечила общественных егерей экипировкой, техническими средствами (системами видеонаблюдения, фотоловушками, биноклями, зрительными трубами, средствами связи), а также организовала обучение по правовым вопросам, регулирующим ответственность за браконьерство, вырубку деревьев и другие незаконные действия на территории заказника.

"В сохранение биоразнообразия на территории заказника большую роль играет местное население. Нередко природные объекты являются основным источником дохода для людей. И в этом случае ограничения и запреты на охоту, рубку дров, сбор фруктов, грибов и трав вызывают различные конфликты. Одним из способов решения проблемы является вовлечение жителей в управление природными ресурсами и планирование деятельности ООПТ. И наш фонд "САМР Алатоо" применяет подход управления ООПТ совместно с сообществами", - рассказал Мурат Жумашев, руководитель организации.

Идея вернуть кабанов в "Чон Жаргылчак" появилась у иссыккульцев во время обмена опытом с "коллегами" из почти аналогичного общественного объединения "Шумкар Тор" из Кеминского района. План включал поимку животных на территории Чон-Кеминского национального парка и транспортировку в "Чон Жаргылчак" в специально изготовленных деревянных ящиках. Но сначала предстояло получить разрешение от Минприроды КР и Национальной Академии наук на переселение кабанов.

"Пока мы оформили бумаги и установили ловушку в парке Чон-Кемина, чтобы поймать кабанов, наступила зима, звери ушли далеко в лес и поэтому решили отложить "операцию" до весны. А после, патрулируя территорию заказника, неожиданно для себя увидели следы и характерные для кабанов подкопы. Через несколько дней местная жительница сообщила, что видела в конце села трех детенышей дикого кабана. Одного поросенка обнаружил у себя в сарае член нашего объединения", - рассказал Талантбек Усупов.

По следам и подкопам егеря определили, что в заказнике в настоящее время обитают не менее 30-ти взрослых особей и детенышей. Фотоловушка зафиксировала пока только двух диких кабанов и двух поросят. В "Ала-Тоо Бугу" уверены, что звери пришли из соседних Барскоона, Тамги, Кичи-Жаргылчака, Ак-Терека, чтобы спастись от браконьерской охоты.

"Благодаря нашим действиям по охране заказника, здесь образовалась "тихая" зона, где животным ничего не угрожает. Поэтому кабаны и вернулись", - уверенно объясняет директор ОО "Ала-Тоо Бугу".

Ученые установили, что создание благоприятной и безопасной среды, а также инстинкты и поведение могут привести диких животных в прежние места обитания. Эти факторы послужили возращению животных и в других странах региона. К примеру, в Казахстане велась активная работа по восстановлению популяции куланов, а в Таджикистане увеличилась численность редких видов горных коз.

В планах у активистов из ОО "Ала-Тоо Бугу" вести наблюдения за дикими кабанами и их учет, и что немаловажно, разъяснять местным жителям пользу от "новых старых" соседей. По словам Талантбека Усупова, уже пришлось находить компромиссы и реагировать на жалобы сельчан о том, что кабаны ведут подкопы, а некоторые даже пригрозили начать отстрел животных. "Люди не знают, что увеличение кабанов приведет к тому, что волки, рыси и другие хищники не будут нападать на домашний скот, а выкопанная земля полезна для естественного возобновления лесов". В последнее время и браконьеры почти не охотятся в "Чон-Жаргылчаке": бояться попасть в объективы фотоловушек. Хотя находят способы обойти контроль и просто воруют установленную систему видеонаблюдения.

С возвращением диких кабанов егеря связывают надежду на будущее природных ресурсов и биоразнообразия в "Чон-Жаргылчаке". Эта история – пример совместной работы местных сообществ, НПО и госструктур для достижения общей цели – сохранения дикой природы на долгое время.


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URL: https://www.vb.kg/435768
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, животные
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