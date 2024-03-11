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Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Рамазаном

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 11 марта, поздравил кыргызстанцев с наступлением священного месяца Рамазан.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие мусульмане!

От всего сердца поздравляю Вас с наступлением священного месяца Рамазан!

Рамазан – это месяц добрых дел, очищения души и вдохновляющей возможности достичь высоких качеств.

Месяц Великого поста всегда был священным месяцем мира, терпения, гармонии, доброжелательности и прощения, наставляющий нас быть милосердными и благородными, исправляя нашу мораль.

С наступлением этого благословенного месяца смиренные мусульмане постятся, укрепляя свою веру и стремясь к духовному очищению.

Дорогие кыргызстанцы!

Для будущего нашей страны гармония и спокойствие нашего народа превыше всего и имеют первостепенное значение. Наше государство с глубоким уважением относится ко всем религиозным культурам, традициям и верованиям.

Я искренне верю, что все мы, совместными усилиями, превратим нашу страну в развитое государство с комфортными условиями жизни!

В этот великий месяц желаю всем согражданам и каждой семье крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! Процветания нашей благословенной стране, терпения, единства и благополучия нашему народу!

Пусть в этот священный месяц, который является месяцем внутренней духовной чистоты и целомудрия, в каждый дом приходит Божье благословение. Надеюсь, что пост, который вы будете соблюдать с благими намерениями, будет принят, остерегая вас от плохого пути и связывая вас с надеждой на лучшее.

Пусть в этот благословенный месяц Всевышний примет наш пост, исполнятся все наши добрые пожелания и подарит нашей стране благополучие и мир! Счастливого месяца Рамазан!", - говорится в поздравлении президента.


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URL: https://www.vb.kg/435770
Теги:
Орозо айт, Кыргызстан, поздравление, Садыр Жапаров
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