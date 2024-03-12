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Алтайские археологи проведут раскопки в Кыргызстане

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Летом этого года ученые из Алтая намерены провести экспедицию в Кыргызстан, где планируются совместные раскопки с местными специалистами в Кочкорской долине, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от заведующего кафедрой археологии, этнографии и музеологии Алтайского госуниверситета профессора Алексея Тишкина.

Целью этой экспедиции является выявление тюркских археологических находок. Исследование этих памятников позволит лучше понять взаимодействие кочевников с местным населением Центральной Азии, а также изучить адаптацию тюркских скотоводов к ландшафту и традициям региона предгорий Тянь-Шаня.

Кроме того, по итогам экспедиции планируется провести фотограмметрию отдельных тюркских артефактов с целью создания электронного каталога с трехмерными моделями.

Работы будут проводиться в июле и августе в рамках проекта научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" при Алтайском госуниверситете, который объединяет специалистов не только из России, но и из стран Центральной Азии.

Помимо этого, ученые также планируют экспедицию в урочище Аккаин горного массива Калмаккырган в Казахстане.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435774
Теги:
Россия, археология, Кыргызстан
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