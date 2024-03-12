Ван И: Соседей не выбирают, и Азия – наш общий дом

У нас в народе говорят: близкий сосед лучше дальнего родственника. Соседей не выбирают, и Азия – наш общий дом, сделать его прекрасным – наше общее желание. Выдвинутая Председателем Си Цзиньпином концепция "доброжелательности, искренности, взаимовыгодности и инклюзивности" открыла новые возможности развития добрососедства и дружбы между Китаем и соседними странами, позволив нам встать на уникальный путь выстраивания отношений между странами Азии. Об на пресс-конференции в рамках 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И.

"Мы с соседями настроены на развитие добрососедства. Мы уважаем ключевые озабоченности друг друга, поддерживаем плотные связи на высшем и высоком уровнях, сближаем людей, благодаря чему идея о добрососедстве и дружбе глубоко вошла в сердца народа, и концепция сообщества единой судьбы нашла реальное воплощение.

Мы с соседями искренне относимся друг к другу. Мы стремимся к поиску точек соприкосновения с учетом комфортности друг друга, укрепляем взаимопонимание и доверие через откровенные контакты, преодолеваем разногласия и трения путем диалога. Вместе мы противодействуем различным рискам и вызовам, оставляем яркие эпизоды в летописи добрососедства.

Мы с соседями неуклонно развиваем взаимовыгодное сотрудничество. С использованием взаимодополняющих преимуществ мы поддерживаем друг друга в развитии и возрождении. Экономика региона получила мощный толчок благодаря запуску целого ряда совместных проектов, таких как железная дорога Китай – Лаос, экономический коридор Китай − Пакистан, газопровод Китай – Центральная Азия, два индустриальных парка Китая и Малайзии, железная дорога Джакарта – Бандунг.

Мы с соседями твердо привержены открытости и инклюзивности. Мы претворяем в жизнь открытый регионализм, активно участвуем в восточноазиатском сотрудничестве, поддерживаем асеаноцентричность, уплотняем сотрудничество Китай – Япония – Южная Корея. Успешно прошел саммит Китай – Центральная Азия, динамично расширяется сотрудничество в бассейне Ланьцанцзян – Меконг. Хочу выделить ШОС, которая утвердилась как региональная организация с крупнейшим географическим охватом и наибольшей численностью населения.

В этом году отмечается 70-летие с момента выдвижения 5 принципов мирного сосуществования. Зарожденные в Азии пять принципов позволяют преодолеть различия в социальном строе и идеологии, вписываются в основные нормы международных отношений и основополагающие принципы международного права, служат вкладом восточной мудрости в правильное урегулирование межгосударственных отношений. 70 лет спустя, эти принципы не только не потеряли актуальность, а наоборот, демонстрируют огромную жизнеспособность. Мы готовы с соседними странами, развивая дух пяти принципов мирного сосуществования, стремиться к созданию сообщества единой судьбы Азии и всего человечества, вносить вклад Азии в дело мира на планете, придавать импульс глобальному экономическому росту", - заявил Ван И.