Глава МИД КНР: Все мы находимся в одной лодке

Формирование сообщества единой судьбы человечества – это основная концепция Идей Си Цзиньпина о дипломатии, которая представляет собой наш ответ на вопросы: какой мир построить и как его построить. Об этом на пресс-конференции в рамках 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва заявил член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И.

По его словам, как председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, человечество живет в одной деревне, все мы находимся в одной лодке.

"Перед лицом вызовов глобального масштаба было бы правильно, чтобы все страны мира преодолевали исторические, культурные, геополитические и институциональные различия, работали вместе для обережения и лучшего развития Земли – единственная возможная для жизни человека планета. В концепции сообщества единой судьбы человечества демонстрируется проницательный взгляд на историческую тенденцию и глобальный кругозор Председателя Си Цзиньпина как вождя крупной державы. Она отказалась от отжившего мышления "игры с нулевой суммой", полна моральной силы человеческой цивилизации, отвечает общим чаяниям народов всех стран мира и указывает верное направление, куда движется человечество в этот исторически важный момент, когда в мире происходят тектонические изменения. Концепция по праву считается славным знаменем, возглавляющим прогресс нашего времени, и благородной целью, преследуемой дипломатией державы с китайской спецификой в новую эпоху.

Прошло ровно 10 лет с тех пор, как Председатель Си Цзиньпин впервые выдвинул концепцию сообщества единой судьбы человечества, которая очень плодотворно реализуется. Формирование сообщества единой судьбы человечества переходит из стадии концепции к созданию научной системы, из китайской инициативы превращается во всеобщий консенсус международного сообщества, из добрых устремлений переходит к применению на практике, показывая колоссальную жизненную силу. Мы уже построили различные формы сообщества единой судьбы с десятками стран и регионов – от двусторонних до многосторонних, от региональных до глобальных, от здравоохранения до киберпространства и морского развития. Данная концепция уже несколько раз вписывалась в резолюции ГА ООН, закреплена в резолюциях и декларациях ШОС, БРИКС и других многосторонних структур.

То, что происходит сейчас в мире, в очередной раз доказывает, что у всего человечества общее будущее, и безальтернативным выбором для реагирования на вызовы остается солидарность и взаимовыгодное сотрудничество. Все большее число государств и народов осознают то, что судьба человечества должна быть в руках всех стран мира, будущее мира творим мы вместе. Мы готовы вместе прилагать усилия к созданию чистого и прекрасного мира, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность. Путь наш бывает извилистым, но перспективы наши светлые", - заявил Ван И.