Погода
$ 89.42 - 89.72
€ 97.22 - 98.22

Глава МИД КНР: Все мы находимся в одной лодке

124  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Формирование сообщества единой судьбы человечества – это основная концепция Идей Си Цзиньпина о дипломатии, которая представляет собой наш ответ на вопросы: какой мир построить и как его построить. Об этом на пресс-конференции в рамках 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва заявил член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И.

По его словам, как председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, человечество живет в одной деревне, все мы находимся в одной лодке.

"Перед лицом вызовов глобального масштаба было бы правильно, чтобы все страны мира преодолевали исторические, культурные, геополитические и институциональные различия, работали вместе для обережения и лучшего развития Земли – единственная возможная для жизни человека планета. В концепции сообщества единой судьбы человечества демонстрируется проницательный взгляд на историческую тенденцию и глобальный кругозор Председателя Си Цзиньпина как вождя крупной державы. Она отказалась от отжившего мышления "игры с нулевой суммой", полна моральной силы человеческой цивилизации, отвечает общим чаяниям народов всех стран мира и указывает верное направление, куда движется человечество в этот исторически важный момент, когда в мире происходят тектонические изменения. Концепция по праву считается славным знаменем, возглавляющим прогресс нашего времени, и благородной целью, преследуемой дипломатией державы с китайской спецификой в новую эпоху.

Прошло ровно 10 лет с тех пор, как Председатель Си Цзиньпин впервые выдвинул концепцию сообщества единой судьбы человечества, которая очень плодотворно реализуется. Формирование сообщества единой судьбы человечества переходит из стадии концепции к созданию научной системы, из китайской инициативы превращается во всеобщий консенсус  международного сообщества, из добрых устремлений переходит к применению на практике, показывая колоссальную жизненную силу. Мы уже построили различные формы сообщества единой судьбы с десятками стран и регионов – от двусторонних до многосторонних, от региональных до глобальных, от здравоохранения до киберпространства и морского развития. Данная концепция уже несколько раз вписывалась в резолюции ГА ООН, закреплена в резолюциях и декларациях ШОС, БРИКС и других многосторонних структур.

То, что происходит сейчас в мире, в очередной раз доказывает, что у всего человечества общее будущее, и безальтернативным выбором для реагирования на вызовы остается солидарность и взаимовыгодное сотрудничество. Все большее число государств и народов осознают то, что судьба человечества должна быть в руках всех стран мира, будущее мира творим мы вместе. Мы готовы вместе прилагать усилия к созданию чистого и прекрасного мира, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность. Путь наш бывает извилистым, но перспективы наши светлые", - заявил Ван И.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435776
Теги:
Китай, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  