Как обменять KZT с Kaspi Bank на рубли в Сбербанке России в 2024 году?

Kaspi Bank - это не просто прогрессивный банк Казахстана, а уникальная финансовая экосистема. Она активно развивается, предоставляя клиентам инновационные продукты и обширный выбор сервисов, удовлетворяющих каждого современного потребителя банковских услуг. Банк сотрудничает с финансовыми организациями из разных стран мира, совершенствуя свою систему. Через него можно делать переводы на карты любых банков, открытые в Международных платёжных системах Visa, MasterCard, а также "Элкарт". Ранее транзакции были доступны и для карт, эмитированных банками России, но на 2024 г. приостановлены ввиду санкционной политики. Однако актуальность переводов не исчезла, поэтому многих интересует вопрос, как можно это сделать?

Переводы с Kaspi Bank на карты Сбербанка

Начнём с выделения ключевого нюанса рассматриваемой транзакции. В Kaspi Bank на картах клиентов суммы в казахстанских тенге, тогда как на карте Сбербанка России могут храниться только российские рубли. Следовательно, требуется конвертация валют. Специализируются на этом обменные сервисы.

Для того чтобы совершить обмен Kaspi Bank KZT на Сбербанк, можно воспользоваться услугами электронных обменников, представленных на портале bestchange.ru/kaspi-bank-to-sberbank.html. Они специализируются на конвертировании разных типов валют (цифровых монет, электронных денег и фиатных), т.е. осуществляют обмен одних на другие по установленному курсу. Таким образом, для рассматриваемой нами цели вполне подходят. Их услуга будет заключаться в обмене KZT на RUB, а уже второй, сопутствующей задачей, становится перевод по указанным клиентом реквизитам полученной суммы в рублях.

Процедура обмена KZT на RUB посредством электронного обменника

Пользоваться электронным обменником несложно. Для обмена тенге на рубли и перечисления денег на карту российского Сбербанка, необходимо:

найти подходящий онлайн-обменник; ознакомиться с условиями сотрудничества с ним; заполнить заявку на обмен, указав направление обмена, сумму, данные для перечисления денег после конвертирования; получить инструкцию и счёт для отправки KZT; зайти в мобильное приложение Каспий Банка - Kaspi.kz, выбрать сервис "Переводы" и отправить тенге на карту, реквизиты которой предоставил обменный ресурс; подтвердить транзакцию; дождаться получения уведомления о завершении операции.

Отслеживание статуса заявки обычно доступно на сайте обменника. Проверить поступление рублей на карту Сбербанка можно в Личном кабинете на Сбербанк Онлайн.

Поиск обменника для пары KZT – RUB

Учитывая, что не все электронные обменники работают с направлением Kaspi Bank – Сбербанк России, перед потенциальным клиентом возникает задача поиска сервиса. Быстро отыскать подходящий можно с помощью портала мониторинга. Например, этот - bestchange.com – является английским агрегатором обменников, а bestchange.ru – русскоязычная площадка. По запросу пользователей они предоставляют листинги обменных сервисов. При отсутствии предложений на одном, можно просмотреть варианты на втором. Если подходящих нет, или вам не подходят условия, то на мониторинговом портале можно оформить запрос на уведомления, указав интересующие критерии. Как только оптимальное предложение появится, система известит вас.